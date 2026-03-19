Döntött Moszkva: nem halasztják el a munkálatokat

Oroszország nem tervezi az olajfinomítóiban esedékes karbantartási munkálatok elhalasztását, írja a Reuters. Emellett 2026-ban növelni kívánja a feldolgozott kőolaj mennyiségét – jelentette be csütörtökön Anton Rubcov, az orosz energiaügyi minisztérium tisztviselője.

Oroszország nem készül arra, hogy elhalassza az olajfinomítóiban esedékes karbantartási munkákat.

Anton Rubcov, az orosz energiaügyi minisztérium egyik tisztviselője csütörtökön arról is beszélt, hogy 2026-ban növelni kívánják a finomítókban feldolgozott kőolaj volumenét.

Rubcov elmondta, hogy a karbantartásokat a vállalatok igényeihez igazított ütemterv szerint hajtják végre.

A tárca nem számít jelentős fennakadásokra, és nem lát kockázatot az üzemanyag-ellátás biztonságában.

Forrás: Reuters