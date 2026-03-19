Előkerült Putyin, Moszkva hatalmas inváziót készít elő – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

Amerikai közvetítéssel 250 politikai foglyot engedett szabadon Belarusz
A fehérorosz kormány csütörtökön 250 foglyot engedett szabadon az Egyesült Államok által közvetített megállapodás értelmében. 235 foglyot belföldön engedtek szabadon, 15 embert pedig Litvániába küldtek – közölte az Egyesült Államok vilniusi nagykövetsége.
Washington a fehérorosz vállalatokra kivetett szankciók egy részét is visszavonta.
A megállapodásra azután került sor, hogy John Coale amerikai nagykövet csütörtökön Minszkben találkozott Alekszandr Lukasenko fehérorosz elnökkel.
(Reuters)
Előkerült Putyin
Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtök délután díjakat adott át az orosz paralimpiai csapat tagjainak a Kremlben, az olaszországi téli paralimpiai játékokon nyújtott teljesítményüket pedig "hihetetlennek" nevezte.
(TASZSZ)
FSZB-vezér: fokozzák a magasrangú orosz katonai tisztviselők védelmét
Oroszország fokozni fogja a magas rangú katonai tisztségviselők védelmét a sorozatos merényletek és gyilkossági kísérletek után – mondta Alekszandr Bortnyikov, az FSZB vezetője.
A legutóbbi támadásban Vlagyimir Alekszejev altábornagyot, a GRU katonai hírszerző szolgálat helyettes vezetőjét február 6-án háromszor lőtték meg moszkvai lakóháza előtt. Ukrajna tagadta az érintettséget.
Bortnyikov szerint Alekszejev felépülőben van.
(Reuters)
Elkaszálták az ukránok 90 milliárdos hitelét, nem Magyarország vétója volt az egyetlen
Az Európai Tanács tagjai végül nem tudták elfogadtatni a 90 milliárdos ukrán védelmi hitelt, amelyet Orbán Viktor miniszterelnök mellett Robert Fico szlovák miniszterelnök is vétózott. Utóbbi különösen szokatlan, hiszen úgy tűnt, Fico már megkapta, amit akart, de mivel senki sem számított arra, hogy a magyar miniszterelnök meggyőzhető lenne, alapvetően nem volt tétje döntésének. Az ügyben kulcsszerepet betöltő Barátság-kőolajvezeték javítása továbbra is kérdéses, és szűkös lehet az időkeret, de a tagállamokat nem érte váratlanul a szavazás kimenetele, így már megvan az ukrán finanszírozás alternatív útja.
Döntött Moszkva: nem halasztják el a munkálatokat
Oroszország nem tervezi az olajfinomítóiban esedékes karbantartási munkálatok elhalasztását, írja a Reuters. Emellett 2026-ban növelni kívánja a feldolgozott kőolaj mennyiségét – jelentette be csütörtökön Anton Rubcov, az orosz energiaügyi minisztérium tisztviselője.
Ukrán jelentés: több orosz katonai célpontra lecsaptak a Krímben
Az ukrán erők sikeres csapásokat mértek orosz katonai objektumokra Szevasztopolban, az Oroszország által 2014 óta megszállva tartott Krímben – közölte az ukrán haditengerészet csütörtökön a Facebookon.
A művelet eredményeként találat ért egy vállalatot, amelyben az orosz légvédelmi rendszereket javítják és tartják karban. A konszern – amelyhez a vállalat tartozik – olyan technikát szervizel, amely a megszállt Krím légvédelmi pajzsának alapját képezi. Leggyakrabban Sz-400-as és Sz-300-as légvédelmi rakétarendszereket, radarállomásokat, valamint közepes és rövid hatótávolságú Buk és Tor légvédelmi rendszereket javítanak – tette hozzá az ukrán haditengerészet.
(MTI)
Katonai és civil foglyok cseréjét készíti elő Moszkva és Kijev
Tatjána Moszkalkova orosz emberi jogi biztos szerint Oroszország és Ukrajna között előkészületek folynak hadifoglyok és civil foglyok cseréjére.
Moszkalkova kiemelte, hogy hét olyan civil orosz állampolgárt szeretnének visszakapni Ukrajnától, akiket még a Kurszki terület megszállása idején vittek ukrán területre.
(TASZSZ)
Váratlan helyről érte támadás Putyint, gyorsan lesújtott a Kreml bosszúja
Pszichiátriai intézetbe szállították azt a korábban Kreml-párti orosz bloggert, aki a héten váratlanul Vlagyimir Putyin orosz elnök és az ukrajnai háború ellen fordult – írja a Reuters.
Kongatják a vészharangot: hamarosan komoly bajba kerülhet Ukrajna, Európa egyik legerősebb hatalma hibázott
Franciaország gyorsan apadó MICA-rakétakészletei komoly aggodalmakat vetnek fel. Kiderült ugyanis, hogy Párizs elmulasztotta az olcsó drónelhárító rakéták integrálását a Rafale vadászgépekbe, holott erre világszerte már léteznek bevált megoldások - számolt be a Defence Express.
Barátság kőolajvezeték: exkluzív részleteket tudtunk meg a tényfeltáró bizottság látogatásáról
Az uniós csúcs előtt a Barátság kőolajvezeték körüli vita nyílt politikai konfliktussá éleződött, miközben a helyreállítást vizsgáló uniós tényfeltáró misszió elindítása továbbra is bizonytalan. A Portfolio információi szerint a küldetés megszervezése jogi és intézményi akadályokba ütközik, mert az EU polgári védelmi mechanizmusának aktiválásához ukrán kérés és tagállami jóváhagyás is szükséges, ami késlelteti a helyszíni vizsgálatot. Eközben Magyarország és Szlovákia élesen bírálta az Európai Bizottságot a folyamat lassúsága és az átláthatóság hiánya miatt, ami az energiavita mellett az uniós döntéshozatal működési korlátait is felszínre hozta, amit egy Ursula von der Leyen elnöknek címzett diplomáciai levél is mutat.
Putyin eltűnt: kiderült, mi állhat a háttérben
Több beszámoló szerint már hosszú ideje nem látták Vlagyimir Putyin orosz elnököt a Kremlben, ennek pedig alapos magyarázata lehet – írja az RBK.
Onnan kapott Trump támogatást, ahonnan kevesen számítottak rá: Putyin legfontosabb szövetségese szólalt meg
Az orosz állami hírügynökség, a TASzSz számolt be a fehérorosz vezető, Aljakszandr Lukasenka szavairól.
Pavlivka elfoglalásáról ír Moszkva
Az orosz védelmi minisztérium jelentése szerint az úgynevezett „Donyecki Népköztársaságban” (ez a megszállt ukrajnai Donyeck megyét jelenti) elfoglalták Pavlovka települést. Ukránul a helységet Pavlivkának nevezik.
(TASzSz)
Ukrán főparancsnok: Moszkva hatalmas inváziót készít elő, de van ezzel egy komoly probléma
Oroszország idén újabb 409 ezer katona toborzását tervezi, miközben a fronton is fokozódik az ellenséges aktivitás – jelentette be Olekszandr Szirszkij, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka.
Megszületett a mesterterv: három évtized után végleg felszámolhatják az oroszbarát szakadár területet
A moldovai kormány bemutatott egy tervet Brüsszelben, amely felvázolja, miképpen lehet az országba visszaintegrálni Transznisztriát – közölte a Militarnyi.
Lecsapott az ukrán katonai hírszerzés: módszeresen semmisítik meg az orosz légvédelmet
Az ukrán katonai hírszerzés (HUR) Primári egysége március első felében összehangolt csapássorozatot mért az orosz légvédelmi és drónműveleteket kiszolgáló infrastruktúrára az ideiglenesen megszállt Krímben, több nagy értékű célpontot megsemmisítve - közölte a Defence Express.
Egyelőre szünetelnek a tárgyalások
A legfrissebb információk szerint nem vetették el a háromoldalú megállapodás lehetőségét, de egyelőre szünetelnek az ukrán-orosz-amerikai tárgyalások. A csúszás okaként egyértelműen a közel-keleti helyzetet nevezték meg.
Csak megerősíteni tudom ezt itt. A következő háromoldalú ukrán-orosz-amerikai konzultációkat már többször elhalasztották
- hangsúlyozta Georgij Tykhij, az ukrán külügyminisztérium szóvivője.
(RBK)
Kijev megkéri a segítség árát, egyre több a bizonytalanság a Barátság körül – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön
Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború aktualitásaival.
Tegnapi tudósításunkat itt olvashatja vissza:
Címlapkép forrása: Anna Zubenko/Frontliner/Getty Images
Megérkeztek a részletek a pusztító támadásról: akár öt évig is eltarthat a javítás
Súlyos károk keletkeztek a katari LNG-üzemben.
Vészhelyzeti intézkedés jöhet e a világ legnépesebb országában
Az iráni háború miatt.
Sokk az építőanyagpiacon: energia, kőolaj és árfolyam egyszerre robbantotta fel az árakat
Aki most stabil áron és biztos elérhetőséggel tud építőanyagot venni, az a következő hónapokban versenyelőnybe kerülhet.
Mindent felforgatott a gabonapiaci botrány itthon: oda a gazdák bizalma
A Bászna-ügy hatása érezhető.
„Mindenki tisztában van azzal, hogy ezt nem sokáig bírja el a rendszer” – Kőolajkrízis Magyarországon?
Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára volt a vendégünk.
Helyi iparűzési adó: tipikus hibák a HIPA-alap számításánál
A helyi iparűzési adóalap (HIPA-alap) pontos meghatározása az év végi zárási feladatok egyik meghatározó lépése. Bár a helyi iparűzési adó mértéke jellemzően alacsony, a HIPA adóa
Szavazz ránk, hátha nyerünk a Klasszison
Idén is indul a HOLD a Klasszis díjátadón, három kategóriában tudsz ránk szavazni: a legjobb alapkezelő, a legjobb portfóliómenedzser és a legjobb feltörekvő portfóliómenedzser esetén... T
Eljöhet Magyarországon a készpénz újabb aranykora? A statisztikák nem ezt támasztják alá
Egyre több bankautomata van hazánkban, emellett a lakossági készpénzfelvételek összege is érdemben emelkedett 2025. IV. negyedévében az MNB statisztikái alapján. Ettől függetlenül nem jelent
Így kereskednek a hedge fundok - HOLD Minutes
A HOLD Minutes e heti részében Kovács Szilárd, a Palomar alap kezelője mondja el, hogyan kereskednek a hedge fundok, és ehhez képest mit csinál a... The post Így kereskednek a hedge fundok –
Bőven lehetne már AI a városokban, csak még nem tudjuk használni
Az AI-t számtalan helyen lehetne használni, hogy olcsóbbá, egyszerűbbé, hatékonyabbá tegye a városok működését, mégsem látjuk a tömeges bevezetést. Pedig a szoftveres megoldások bevezeté
Végrehajtás indult ellened? Így állíthatod meg időben
Amikor végrehajtás indul, sokan érzik úgy, hogy nincs kiút, és már minden eldőlt. Pedig ez korántsem igaz. A folyamatnak több olyan pontja is van, ahol jogszerűen meg lehet állítani, időt l
Az arany drága, de a bányákban még van lehetőség
Az arany kínálata a korlátozott növekedés miatt szinte teljesen kiszámítható, ráadásul nyakunkon a "peak gold", azaz a kitermelés csúcspontja. Az árfolyam már így is mindenkori... The post
Tarozások elévülése 2014 előtt és után
Az elévülés megállapításának szempontjából nem mindegy, hogy egy tartozás 2014 előtt, vagy után keletkezett, mivel ekkor változott a Ptk. és vele a szabályozás. Akinek 2014. előtt keletk
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Kilőtt a gázár: mi lesz a magyar rezsiárakkal, ha sokáig ezen a szinten marad?
Főleg a cégeknek kell tartaniuk a magas áraktól.
A teljes hazai benzin- és dízelkészletet felszabadították – Megtudtuk, mekkora a baj
Három lábon áll a magyarországi ellátás.
Bod Péter Ákos: a hitelminősítők készen állnak – Mennyire aggódhat Magyarország?
Olajválságálló a magyar gazdaság?