Előkerült Putyin, Moszkva hatalmas inváziót készít elő – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön
Több beszámoló szerint már hosszú ideje nem látták Vlagyimir Putyin orosz elnököt a Kremlben, ennek pedig alapos magyarázata lehet – írja az RBK. Putyin aztán csütörtök délután előkerült: díjakat adott át az orosz paralimpiai csapat tagjainak a Kremlben. Oroszország idén újabb 409 ezer katona toborzását tervezi, miközben a fronton is fokozódik az ellenséges aktivitás – jelentette be Olekszandr Szirszkij, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka. Cikkük folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.
Amerikai közvetítéssel 250 politikai foglyot engedett szabadon Belarusz

A fehérorosz kormány csütörtökön 250 foglyot engedett szabadon az Egyesült Államok által közvetített megállapodás értelmében. 235 foglyot belföldön engedtek szabadon, 15 embert pedig Litvániába küldtek – közölte az Egyesült Államok vilniusi nagykövetsége.

Washington a fehérorosz vállalatokra kivetett szankciók egy részét is visszavonta.

A megállapodásra azután került sor, hogy John Coale amerikai nagykövet csütörtökön Minszkben találkozott Alekszandr Lukasenko fehérorosz elnökkel.

(Reuters)

Előkerült Putyin

Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtök délután díjakat adott át az orosz paralimpiai csapat tagjainak a Kremlben, az olaszországi téli paralimpiai játékokon nyújtott teljesítményüket pedig "hihetetlennek" nevezte.

(TASZSZ)

FSZB-vezér: fokozzák a magasrangú orosz katonai tisztviselők védelmét

Oroszország fokozni fogja a magas rangú katonai tisztségviselők védelmét a sorozatos merényletek és gyilkossági kísérletek után – mondta Alekszandr Bortnyikov, az FSZB vezetője.

A legutóbbi támadásban Vlagyimir Alekszejev altábornagyot, a GRU katonai hírszerző szolgálat helyettes vezetőjét február 6-án háromszor lőtték meg moszkvai lakóháza előtt. Ukrajna tagadta az érintettséget.

Bortnyikov szerint Alekszejev felépülőben van.

(Reuters)

Elkaszálták az ukránok 90 milliárdos hitelét, nem Magyarország vétója volt az egyetlen

Az Európai Tanács tagjai végül nem tudták elfogadtatni a 90 milliárdos ukrán védelmi hitelt, amelyet Orbán Viktor miniszterelnök mellett Robert Fico szlovák miniszterelnök is vétózott. Utóbbi különösen szokatlan, hiszen úgy tűnt, Fico már megkapta, amit akart, de mivel senki sem számított arra, hogy a magyar miniszterelnök meggyőzhető lenne, alapvetően nem volt tétje döntésének. Az ügyben kulcsszerepet betöltő Barátság-kőolajvezeték javítása továbbra is kérdéses, és szűkös lehet az időkeret, de a tagállamokat nem érte váratlanul a szavazás kimenetele, így már megvan az ukrán finanszírozás alternatív útja.

Döntött Moszkva: nem halasztják el a munkálatokat

Oroszország nem tervezi az olajfinomítóiban esedékes karbantartási munkálatok elhalasztását, írja a Reuters. Emellett 2026-ban növelni kívánja a feldolgozott kőolaj mennyiségét – jelentette be csütörtökön Anton Rubcov, az orosz energiaügyi minisztérium tisztviselője.

Ukrán jelentés: több orosz katonai célpontra lecsaptak a Krímben

Az ukrán erők sikeres csapásokat mértek orosz katonai objektumokra Szevasztopolban, az Oroszország által 2014 óta megszállva tartott Krímben – közölte az ukrán haditengerészet csütörtökön a Facebookon.

A művelet eredményeként találat ért egy vállalatot, amelyben az orosz légvédelmi rendszereket javítják és tartják karban. A konszern – amelyhez a vállalat tartozik – olyan technikát szervizel, amely a megszállt Krím légvédelmi pajzsának alapját képezi. Leggyakrabban Sz-400-as és Sz-300-as légvédelmi rakétarendszereket, radarállomásokat, valamint közepes és rövid hatótávolságú Buk és Tor légvédelmi rendszereket javítanak – tette hozzá az ukrán haditengerészet.

(MTI)

Katonai és civil foglyok cseréjét készíti elő Moszkva és Kijev

Tatjána Moszkalkova orosz emberi jogi biztos szerint Oroszország és Ukrajna között előkészületek folynak hadifoglyok és civil foglyok cseréjére.

Moszkalkova kiemelte, hogy hét olyan civil orosz állampolgárt szeretnének visszakapni Ukrajnától, akiket még a Kurszki terület megszállása idején vittek ukrán területre.

(TASZSZ)

Váratlan helyről érte támadás Putyint, gyorsan lesújtott a Kreml bosszúja

Pszichiátriai intézetbe szállították azt a korábban Kreml-párti orosz bloggert, aki a héten váratlanul Vlagyimir Putyin orosz elnök és az ukrajnai háború ellen fordult – írja a Reuters.

Kongatják a vészharangot: hamarosan komoly bajba kerülhet Ukrajna, Európa egyik legerősebb hatalma hibázott

Franciaország gyorsan apadó MICA-rakétakészletei komoly aggodalmakat vetnek fel. Kiderült ugyanis, hogy Párizs elmulasztotta az olcsó drónelhárító rakéták integrálását a Rafale vadászgépekbe, holott erre világszerte már léteznek bevált megoldások - számolt be a Defence Express.

Barátság kőolajvezeték: exkluzív részleteket tudtunk meg a tényfeltáró bizottság látogatásáról

Az uniós csúcs előtt a Barátság kőolajvezeték körüli vita nyílt politikai konfliktussá éleződött, miközben a helyreállítást vizsgáló uniós tényfeltáró misszió elindítása továbbra is bizonytalan. A Portfolio információi szerint a küldetés megszervezése jogi és intézményi akadályokba ütközik, mert az EU polgári védelmi mechanizmusának aktiválásához ukrán kérés és tagállami jóváhagyás is szükséges, ami késlelteti a helyszíni vizsgálatot. Eközben Magyarország és Szlovákia élesen bírálta az Európai Bizottságot a folyamat lassúsága és az átláthatóság hiánya miatt, ami az energiavita mellett az uniós döntéshozatal működési korlátait is felszínre hozta, amit egy Ursula von der Leyen elnöknek címzett diplomáciai levél is mutat.

Putyin eltűnt: kiderült, mi állhat a háttérben

Több beszámoló szerint már hosszú ideje nem látták Vlagyimir Putyin orosz elnököt a Kremlben, ennek pedig alapos magyarázata lehet – írja az RBK.

Onnan kapott Trump támogatást, ahonnan kevesen számítottak rá: Putyin legfontosabb szövetségese szólalt meg

Az orosz állami hírügynökség, a TASzSz számolt be a fehérorosz vezető, Aljakszandr Lukasenka szavairól.

Pavlivka elfoglalásáról ír Moszkva

Az orosz védelmi minisztérium jelentése szerint az úgynevezett „Donyecki Népköztársaságban” (ez a megszállt ukrajnai Donyeck megyét jelenti) elfoglalták Pavlovka települést. Ukránul a helységet Pavlivkának nevezik.

(TASzSz)

Ukrán főparancsnok: Moszkva hatalmas inváziót készít elő, de van ezzel egy komoly probléma

Oroszország idén újabb 409 ezer katona toborzását tervezi, miközben a fronton is fokozódik az ellenséges aktivitás – jelentette be Olekszandr Szirszkij, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka.

Megszületett a mesterterv: három évtized után végleg felszámolhatják az oroszbarát szakadár területet

A moldovai kormány bemutatott egy tervet Brüsszelben, amely felvázolja, miképpen lehet az országba visszaintegrálni Transznisztriát – közölte a Militarnyi.

Lecsapott az ukrán katonai hírszerzés: módszeresen semmisítik meg az orosz légvédelmet

Az ukrán katonai hírszerzés (HUR) Primári egysége március első felében összehangolt csapássorozatot mért az orosz légvédelmi és drónműveleteket kiszolgáló infrastruktúrára az ideiglenesen megszállt Krímben, több nagy értékű célpontot megsemmisítve - közölte a Defence Express.

Egyelőre szünetelnek a tárgyalások

A legfrissebb információk szerint nem vetették el a háromoldalú megállapodás lehetőségét, de egyelőre szünetelnek az ukrán-orosz-amerikai tárgyalások. A csúszás okaként egyértelműen a közel-keleti helyzetet nevezték meg.

Csak megerősíteni tudom ezt itt. A következő háromoldalú ukrán-orosz-amerikai konzultációkat már többször elhalasztották

- hangsúlyozta Georgij Tykhij, az ukrán külügyminisztérium szóvivője.

(RBK)

