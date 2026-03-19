  • Megjelenítés
FONTOS Most jön a nagy összeomlás a tőzsdéken?
Eltűnt Putyin, Moszkva hatalmas inváziót készít elő – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön
Globál

Eltűnt Putyin, Moszkva hatalmas inváziót készít elő – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

Portfolio
Több beszámoló szerint már hosszú ideje nem látták Vlagyimir Putyin orosz elnököt a Kremlben, ennek pedig alapos magyarázata lehet – írja az RBK. Oroszország idén újabb 409 ezer katona toborzását tervezi, miközben a fronton is fokozódik az ellenséges aktivitás – jelentette be Olekszandr Szirszkij, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka. Cikkük folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.
Megosztás

Kongatják a vészharangot: hamarosan komoly bajba kerülhet Ukrajna, Európa egyik legerősebb hatalma hibázott

Franciaország gyorsan apadó MICA-rakétakészletei komoly aggodalmakat vetnek fel. Kiderült ugyanis, hogy Párizs elmulasztotta az olcsó drónelhárító rakéták integrálását a Rafale vadászgépekbe, holott erre világszerte már léteznek bevált megoldások - számolt be a Defence Express.

Tovább a cikkhez
Megosztás

Barátság kőolajvezeték: exkluzív részleteket tudtunk meg a tényfeltáró bizottság látogatásáról

Az uniós csúcs előtt a Barátság kőolajvezeték körüli vita nyílt politikai konfliktussá éleződött, miközben a helyreállítást vizsgáló uniós tényfeltáró misszió elindítása továbbra is bizonytalan. A Portfolio információi szerint a küldetés megszervezése jogi és intézményi akadályokba ütközik, mert az EU polgári védelmi mechanizmusának aktiválásához ukrán kérés és tagállami jóváhagyás is szükséges, ami késlelteti a helyszíni vizsgálatot. Eközben Magyarország és Szlovákia élesen bírálta az Európai Bizottságot a folyamat lassúsága és az átláthatóság hiánya miatt, ami az energiavita mellett az uniós döntéshozatal működési korlátait is felszínre hozta, amit egy Ursula von der Leyen elnöknek címzett diplomáciai levél is mutat.

Tovább a cikkhez
Megosztás

Putyin eltűnt: kiderült, mi állhat a háttérben

Több beszámoló szerint már hosszú ideje nem látták Vlagyimir Putyin orosz elnököt a Kremlben, ennek pedig alapos magyarázata lehet – írja az RBK.

Tovább a cikkhez
Megosztás

Onnan kapott Trump támogatást, ahonnan kevesen számítottak rá: Putyin legfontosabb szövetségese szólalt meg

Az orosz állami hírügynökség, a TASzSz számolt be a fehérorosz vezető, Aljakszandr Lukasenka szavairól.

Tovább a cikkhez
Megosztás

Pavlivka elfoglalásáról ír Moszkva

Az orosz védelmi minisztérium jelentése szerint az úgynevezett „Donyecki Népköztársaságban” (ez a megszállt ukrajnai Donyeck megyét jelenti) elfoglalták Pavlovka települést. Ukránul a helységet Pavlivkának nevezik.

(TASzSz)

Megosztás

Ukrán főparancsnok: Moszkva hatalmas inváziót készít elő, de van ezzel egy komoly probléma

Oroszország idén újabb 409 ezer katona toborzását tervezi, miközben a fronton is fokozódik az ellenséges aktivitás – jelentette be Olekszandr Szirszkij, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka.

Tovább a cikkhez
Megosztás

Megszületett a mesterterv: három évtized után végleg felszámolhatják az oroszbarát szakadár területet

A moldovai kormány bemutatott egy tervet Brüsszelben, amely felvázolja, miképpen lehet az országba visszaintegrálni Transznisztriát – közölte a Militarnyi.

Tovább a cikkhez
Megosztás

Lecsapott az ukrán katonai hírszerzés: módszeresen semmisítik meg az orosz légvédelmet

Az ukrán katonai hírszerzés (HUR) Primári egysége március első felében összehangolt csapássorozatot mért az orosz légvédelmi és drónműveleteket kiszolgáló infrastruktúrára az ideiglenesen megszállt Krímben, több nagy értékű célpontot megsemmisítve - közölte a Defence Express.

Tovább a cikkhez
Megosztás

Egyelőre szünetelnek a tárgyalások

A legfrissebb információk szerint nem vetették el a háromoldalú megállapodás lehetőségét, de egyelőre szünetelnek az ukrán-orosz-amerikai tárgyalások. A csúszás okaként egyértelműen a közel-keleti helyzetet nevezték meg.

Csak megerősíteni tudom ezt itt. A következő háromoldalú ukrán-orosz-amerikai konzultációkat már többször elhalasztották

- hangsúlyozta Georgij Tykhij, az ukrán külügyminisztérium szóvivője.

(RBK)

Megosztás

Címlapkép forrása: Anna Zubenko/Frontliner/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

Építőipar 2026

Építőipar 2026

2026. március 19.

Network on Wheels - Portfolio Sunday business ride

2026. március 22.

Járműipar 2026

2026. március 26.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Elfogyott az arab világ türelme: 24 órás ultimátumot és háborús fenyegetést kapott Irán
Magyarország kilenc másik tagállammal együtt dobott bombát az uniós csúcstalálkozóra
Irán könyörtelen bosszút esküdött, óriásbombákat dobott le Donald Trump – Híreink percről percre az iráni háborúról szerdán
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility