Eltűnt Putyin, Moszkva hatalmas inváziót készít elő – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

Kongatják a vészharangot: hamarosan komoly bajba kerülhet Ukrajna, Európa egyik legerősebb hatalma hibázott
Franciaország gyorsan apadó MICA-rakétakészletei komoly aggodalmakat vetnek fel. Kiderült ugyanis, hogy Párizs elmulasztotta az olcsó drónelhárító rakéták integrálását a Rafale vadászgépekbe, holott erre világszerte már léteznek bevált megoldások - számolt be a Defence Express.
Barátság kőolajvezeték: exkluzív részleteket tudtunk meg a tényfeltáró bizottság látogatásáról
Az uniós csúcs előtt a Barátság kőolajvezeték körüli vita nyílt politikai konfliktussá éleződött, miközben a helyreállítást vizsgáló uniós tényfeltáró misszió elindítása továbbra is bizonytalan. A Portfolio információi szerint a küldetés megszervezése jogi és intézményi akadályokba ütközik, mert az EU polgári védelmi mechanizmusának aktiválásához ukrán kérés és tagállami jóváhagyás is szükséges, ami késlelteti a helyszíni vizsgálatot. Eközben Magyarország és Szlovákia élesen bírálta az Európai Bizottságot a folyamat lassúsága és az átláthatóság hiánya miatt, ami az energiavita mellett az uniós döntéshozatal működési korlátait is felszínre hozta, amit egy Ursula von der Leyen elnöknek címzett diplomáciai levél is mutat.
Putyin eltűnt: kiderült, mi állhat a háttérben
Több beszámoló szerint már hosszú ideje nem látták Vlagyimir Putyin orosz elnököt a Kremlben, ennek pedig alapos magyarázata lehet – írja az RBK.
Onnan kapott Trump támogatást, ahonnan kevesen számítottak rá: Putyin legfontosabb szövetségese szólalt meg
Az orosz állami hírügynökség, a TASzSz számolt be a fehérorosz vezető, Aljakszandr Lukasenka szavairól.
Pavlivka elfoglalásáról ír Moszkva
Az orosz védelmi minisztérium jelentése szerint az úgynevezett „Donyecki Népköztársaságban” (ez a megszállt ukrajnai Donyeck megyét jelenti) elfoglalták Pavlovka települést. Ukránul a helységet Pavlivkának nevezik.
(TASzSz)
Ukrán főparancsnok: Moszkva hatalmas inváziót készít elő, de van ezzel egy komoly probléma
Oroszország idén újabb 409 ezer katona toborzását tervezi, miközben a fronton is fokozódik az ellenséges aktivitás – jelentette be Olekszandr Szirszkij, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka.
Megszületett a mesterterv: három évtized után végleg felszámolhatják az oroszbarát szakadár területet
A moldovai kormány bemutatott egy tervet Brüsszelben, amely felvázolja, miképpen lehet az országba visszaintegrálni Transznisztriát – közölte a Militarnyi.
Lecsapott az ukrán katonai hírszerzés: módszeresen semmisítik meg az orosz légvédelmet
Az ukrán katonai hírszerzés (HUR) Primári egysége március első felében összehangolt csapássorozatot mért az orosz légvédelmi és drónműveleteket kiszolgáló infrastruktúrára az ideiglenesen megszállt Krímben, több nagy értékű célpontot megsemmisítve - közölte a Defence Express.
Egyelőre szünetelnek a tárgyalások
A legfrissebb információk szerint nem vetették el a háromoldalú megállapodás lehetőségét, de egyelőre szünetelnek az ukrán-orosz-amerikai tárgyalások. A csúszás okaként egyértelműen a közel-keleti helyzetet nevezték meg.
Csak megerősíteni tudom ezt itt. A következő háromoldalú ukrán-orosz-amerikai konzultációkat már többször elhalasztották
- hangsúlyozta Georgij Tykhij, az ukrán külügyminisztérium szóvivője.
(RBK)
Szavazz ránk, hátha nyerünk a Klasszison
Idén is indul a HOLD a Klasszis díjátadón, három kategóriában tudsz ránk szavazni: a legjobb alapkezelő, a legjobb portfóliómenedzser és a legjobb feltörekvő portfóliómenedzser esetén... T
