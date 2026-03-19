Felrobbantak az energiaárak, kazettás robbanófejekkel gyilkol Teherán, Irán megszállását tervezi Donald Trump - Hírfolyamunk az iráni háborúról csütörtökön

Tűzharc Dél-Libanonban
Az izraeli hadsereg és a Hezbollah egyaránt arról számolnak be: tűzharc bontakozott ki Dél-Libanonban a hadviselő felek közt, Izrael szerint likvidáltak 20 Hezbollah harcost, a Hezbollah szerint pedig "kilőttek 6 Merkava tankot".
(Times of Israel, Al-Dzsazíra)
177 sérült Izraelben
Az elmúlt 24 órában 177 ember sérült meg Izraelben az iráni háború miatt - közölte az izraeli egészségügyi minisztérium.
A háború kezdete óta 3924 sérült szorult kórházi ellátásra Izraelben.
(Times of Israel)
Támadás érte Szaúd-Arábiát
Iráni drón csapott be az Aramco-Exxon közös olajfinomítójába Janbu térségében, Szaúd-Arábiában, a kár állítólag minimális.
(Times of Israel)
Csúnya eséssel indul a nap a tőzsdéken, egekben az olajár!
Az ázsiai tőzsdéken nagy eséssel indul a nap, különönösen a japán tech papírokat adják ma reggel. Ezt követően Európában is nagyobb mínuszokra van kilátás, és Amerikában is folytatódhat az esés. Nem igazán van most hova menekülni, hiszen tovább esnek a nemesfémek is, az olajár viszont tovább szárnyal. Gazdasági események szempontjából ma az angol jegybank, illetve az Európai Központi Bank kamatdöntéseire lesz érdemes figyelni, hiszen a közel-keleti háború alaposan átírta az idei évre vonatkozó várakozáskat. Ezt jól láthattuk tegnap a Federal Reserve kamatdöntésén is, több éves csúcsra ugorhat az infláció az elszálló energiaárak következményeként.
Újabb támadási hullám Irán ellen
Ma reggel újabb csapásokat hajtott végre Irán ellen az amerikai és izraeli haderő.
Gilán, Kuzesztán, Bandár Anzali, Teherán, Karadzs térségéből jött hír robbanásokról. Bandár Anzali mellett egy haditengerészeti kikötő lángokban áll.
(Iran International)
Három embert végeztek ki Iránban
Az iráni vezetés ma halálos ítéletet hajtott végre három ellenzéki aktivistával szemben, akiket azzal vádoltak meg, hogy "Amerika és Izrael megbízásából" rendőröket gyilkoltak meg Iránban.
(Sky News)
Kiszivárgotak Trump háborús tervei: szintet léphet az Irán elleni offenzíva, hamarosan megindulhat az ország megszállása
A közel-keleti amerikai katonai jelenlét megerősítését és Irán elleni korlátozott szárazföldi műveletet fontolgat Donald Trump amerikai elnök - közölte a Reuters.
Elfogyott az arab világ türelme: 24 órás ultimátumot és háborús fenyegetést kapott Irán
Szaúd-Arábia nyilvánosan bejelentette, hogy ha kell, katonai akciót fognak végrehajtani Irán ellen, Katar pedig teheráni diplomatákat utasított ki, miután a perzsa állam több támadást is végrehajtott az országok ellen – írja az Al-Dzsazíra.
Négyen meghaltak Izraelben
Iráni kazettás robbanófej csapott be Izraelben: négy ember meghalt - három palesztin és egy külföldi munkás a támadás áldozata.
(Times of Israel)
Olyan támadást hajtott végre Izrael, ami még Trumpnak is sok volt: nyilvánosan kritizálta legnagyobb szövetségesét az elnök
Kritizálta Donald Trump amerikai elnök Izraelt, amiért megtámadták Irán Dél-Parsz gázmezőjét; megígérte, hogy ha Irán nem indít megtorlást, nem lesz több ilyen csapás.
Izraelt kritizálta Trump a váratlan csapás után, megindult Irán megtorlása - Hírfolyamunk az iráni háborúról csütörtökön
Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború csütörtöki fejleményeivel.
Kiszivárogtak Trump háborús tervei: szintet léphet az Irán elleni offenzíva, hamarosan megindulhat az ország megszállása
Trump erősen fontolgatja a részleges inváziót.
Az Nvidia mesteri tervet szőtt birodalma kiterjesztésére - Vajon a befektetők szeretni fogják?
Az AI-felívelés abszolút győztese már nemcsak chipekben gondolkodik
Így lehetnek az oroszok az iráni háború nyertesei, rongyosra keresik magukat
Az amerikai szankciómentesség jól jön nekik.
Elfogyott az arab világ türelme: 24 órás ultimátumot és háborús fenyegetést kapott Irán
A régió egyik legerősebb országa katonai beavatkozás szélén áll.
A semmiből kiadtak egy rejtélyes AI-modellt, most kiderült, ki áll a szokatlan akció mögött
Spoiler: nem a DeepSeek volt.
Olyan támadást hajtott végre Izrael, ami még Trumpnak is sok volt: nyilvánosan kritizálta legnagyobb szövetségesét az elnök
Azt ígérte: többet nem fog ilyen történni.
Olajársokk: a nagy globális újraelosztás, amiben Magyarország a vesztesek közé kerül
Csúnya világgazdasági átrendeződést hozhat az újabb energiaválság.
Becsapódtak a rakéták, súlyos károkat okoztak: lángokban áll a világ legnagyobb gázközpontja - Mi lesz így az energiaárakkal?
A befektetők aggódnak és újraáraznak.
Bod Péter Ákos: a hitelminősítők készen állnak – Mennyire aggódhat Magyarország?
Olajválságálló a magyar gazdaság?
Falba ütközött Trump mesterterve: itt van a fordulat – Ki nyeri meg a háborút?
Egyelőre süket fülekre talált az amerikai elnök követelése.
Trump iráni háborúja nélkülözi a rációt: mi jöhet most?
Három hét után segítséget kért az amerikai elnök.
