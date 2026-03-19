Felrobbantak az energiaárak, kazettás robbanófejekkel gyilkol Teherán, Irán megszállását tervezi Donald Trump - Hírfolyamunk az iráni háborúról csütörtökön

Miután az IDF váratlanul lebombázta Irán egyik gázmezőjét, Teherán válaszcsapást indított: katari földgázexport-létesítményeket támadtak meg és kazettás robbanófejekkel felszerelt rakétákkal támadták Izraelt - az utóbbi négy halálos áldozattal járt. Donald Trump amerikai elnök nyilvánosan kritizálta Izraelt a csapás miatt és megígérte, hogy több ilyen támadás nem lesz. Sajtóhírek szerint Donald Trump Irán részleges megszállását tervezi. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború csütörtöki fejleményeivel.
Tűzharc Dél-Libanonban

Az izraeli hadsereg és a Hezbollah egyaránt arról számolnak be: tűzharc bontakozott ki Dél-Libanonban a hadviselő felek közt, Izrael szerint likvidáltak 20 Hezbollah harcost, a Hezbollah szerint pedig "kilőttek 6 Merkava tankot".

(Times of Israel, Al-Dzsazíra)

177 sérült Izraelben

Az elmúlt 24 órában 177 ember sérült meg Izraelben az iráni háború miatt - közölte az izraeli egészségügyi minisztérium.

A háború kezdete óta 3924 sérült szorult kórházi ellátásra Izraelben.

(Times of Israel)

Támadás érte Szaúd-Arábiát

Iráni drón csapott be az Aramco-Exxon közös olajfinomítójába Janbu térségében, Szaúd-Arábiában, a kár állítólag minimális.

(Times of Israel)

Csúnya eséssel indul a nap a tőzsdéken, egekben az olajár!

Az ázsiai tőzsdéken nagy eséssel indul a nap, különönösen a japán tech papírokat adják ma reggel. Ezt követően Európában is nagyobb mínuszokra van kilátás, és Amerikában is folytatódhat az esés. Nem igazán van most hova menekülni, hiszen tovább esnek a nemesfémek is, az olajár viszont tovább szárnyal.  Gazdasági események szempontjából ma az angol jegybank, illetve az Európai Központi Bank kamatdöntéseire lesz érdemes figyelni, hiszen a közel-keleti háború alaposan átírta az idei évre vonatkozó várakozáskat. Ezt jól láthattuk tegnap a Federal Reserve kamatdöntésén is, több éves csúcsra ugorhat az infláció az elszálló energiaárak következményeként.

Újabb támadási hullám Irán ellen

Ma reggel újabb csapásokat hajtott végre Irán ellen az amerikai és izraeli haderő.

Gilán, Kuzesztán, Bandár Anzali, Teherán, Karadzs térségéből jött hír robbanásokról. Bandár Anzali mellett egy haditengerészeti kikötő lángokban áll.

(Iran International)

Három embert végeztek ki Iránban

Az iráni vezetés ma halálos ítéletet hajtott végre három ellenzéki aktivistával szemben, akiket azzal vádoltak meg, hogy "Amerika és Izrael megbízásából" rendőröket gyilkoltak meg Iránban.

(Sky News)

Kiszivárgotak Trump háborús tervei: szintet léphet az Irán elleni offenzíva, hamarosan megindulhat az ország megszállása

A közel-keleti amerikai katonai jelenlét megerősítését és Irán elleni korlátozott szárazföldi műveletet fontolgat Donald Trump amerikai elnök - közölte a Reuters.

Elfogyott az arab világ türelme: 24 órás ultimátumot és háborús fenyegetést kapott Irán

Szaúd-Arábia nyilvánosan bejelentette, hogy ha kell, katonai akciót fognak végrehajtani Irán ellen, Katar pedig teheráni diplomatákat utasított ki, miután a perzsa állam több támadást is végrehajtott az országok ellen – írja az Al-Dzsazíra.

Négyen meghaltak Izraelben

Iráni kazettás robbanófej csapott be Izraelben: négy ember meghalt - három palesztin és egy külföldi munkás a támadás áldozata.

(Times of Israel)

Olyan támadást hajtott végre Izrael, ami még Trumpnak is sok volt: nyilvánosan kritizálta legnagyobb szövetségesét az elnök

Kritizálta Donald Trump amerikai elnök Izraelt, amiért megtámadták Irán Dél-Parsz gázmezőjét; megígérte, hogy ha Irán nem indít megtorlást, nem lesz több ilyen csapás.

Izraelt kritizálta Trump a váratlan csapás után, megindult Irán megtorlása - Hírfolyamunk az iráni háborúról csütörtökön

Miért szeretem nagyon az aranyat?

Óriási ralin van túl az arany, és a legtöbb elemző szerint ugyan fundamentálisan megalapozott a további emelkedés, nincs már benne akkora felértékelődési potenciál. Viszont bőven... The pos

