Hírszerzési jelentés: kiderült, mire készül Kína Tajvannal, és az is, hogyan vinnék végbe

Kína – annak ellenére, hogy azzal fenyegetőzik, hogy szükség esetén erőszakot alkalmaz az egyesítés kikényszerítésére, és hogy szembeszáll azzal, amit az Egyesült Államok kísérletének tart arra, hogy Tajvanon keresztül aláássa Kína felemelkedését – ha lehetséges, inkább erőszak alkalmazása nélkül valósítaná meg az egyesítést

– áll az amerikai hírszerző ügynökségek jelentésében.

Az Egyesült Államok

úgy értékeli, hogy a kínai vezetők jelenleg nem tervezik Tajvan 2027-es megszállását, és nincs rögzített ütemtervük az egyesítés megvalósítására

– áll a jelentésben.

A Pentagon tavaly év végén azt állította, hogy Kína 2027-ben, a Népi Felszabadító Hadsereg alapításának évfordulóján megkísérelné Tajvan bevételét; ha kell, erőszakkal.

Donald Trump amerikai elnök többször is lekicsinyelte a kínai katonai fenyegetést. Elmondása szerint Hszi Csin-ping kínai elnök személyesen biztosította őt arról, hogy hivatali ideje alatt nem támadja meg Tajvant. Ezt az állítást Peking soha nem erősítette meg. Mindezzel párhuzamosan az amerikai kormányzat tavaly decemberben rekordértékű, 11 milliárd dolláros fegyverszállítási csomagot hagyott jóvá Tajvan számára. A döntés Peking heves tiltakozását váltotta ki.

Tajvan washingtoni képviselete közleményében leszögezte, hogy Kína soha nem mondott le az erő alkalmazásáról. Kiemelték, hogy a folyamatos katonai megfélemlítés, valamint a szürkezónás hadviselés komoly fenyegetést jelent. Ez a magatartás nemcsak a sziget, hanem az egész térség békéjét és stabilitását is veszélyezteti.

Címlapkép forrása: An Rong Xu/Bloomberg via Getty Images