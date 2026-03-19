Kiderült, melyik EU-s országot sújtja a legjobban a Hormuzi-szoros lezárása

A Wiener Supply Chain Intelligence Institute, a Complexity Science Hub és a Delfti Egyetem közös kutatása azt vizsgálta, hogy mennyire érinti érzékenyen az európai országok gazdaságát az, hogy a Hormuzi-szorosnál lényegében ellehetetlenült a hajóközlekedés az iráni háború miatt, ezzel a világ olaj- és földgázkereskedelmének egy jelentős része leállt.

Olaszországot sújtja az Európai Unión belül a legjobban a szoros lezárása, mivel az az öbölországokból évi 9,8 milliárd dollár értékben importál árukat – csak Katarból évi 4,4 milliárd dollár cseppfolyósított gázt (LNG), illetve 3,2 milliárd értékű propánt.

Belgium is nagyon kitett a Hormuzi-szoros közlekedésének, ugyanis 5,8 milliárd dollár értékben importál LNG-t Katarból, továbbá az antwerpeni kikötőn keresztül jelentős kereskedés zajlik az Egyesült Arab Emírségekből származó gyémánttal.

Ha az EU-n kívüli európai országokat is nézzük, Nagy-Britannia szenvedi el a legnagyobb csapást: összesen évi 12,9 milliárd dollár értékben importál termékeket az öbölországokból, ebből 5,9 milliárd dollárnyi LNG-t Katarból.

Németország és Franciaország kevésbé érintett: előbbi 5,7 milliárd, utóbbi 8,1 milliárd dollárnyi árut importál az arab öbölországokból.

