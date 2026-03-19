Kijev megkéri a segítség árát, egyre több a bizonytalanság a Barátság körül – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön
Kijev megkéri a segítség árát, egyre több a bizonytalanság a Barátság körül – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

Kijev azoktól a közel-keleti országoktól, amelyekkel együttműködik a légtérvédelem terén, négy kulcsfontosságú területen vár viszonzást: a politikai támogatás növelésében, az Oroszország elleni szankciók szigorításában, a biztonsági partnerség bővítésében és a háború utáni helyreállításban való részvételben - jelentette ki Heorhij Tihij ukrán külügyi szóvivő szerdai kijevi sajtótájékoztatóján. Az ukrán külügyminisztérium egyértelműen cáfolta azokat a sajtóértesüléseket, amelyek szerint az Európai Unió missziót küldene a Barátság kőolajvezetékhez. A tárca szóvivője, Georgij Tyihij egy sajtótájékoztatón hangsúlyozta: Ukrajna semmilyen hivatalos információval nem rendelkezik egy ilyen látogatásról - írta meg az RBK. Csehország és Szlovákia bejelentette, hogy a két ország megállapodott abban, hogy mintegy 1 milliárd cseh koronát (közel 40 millió eurót) fektet be a Barátság kőolajvezeték működésének átalakításába. A beruházás célja, hogy lehetővé tegye az olajáramlás irányának megfordítását, ami új, északi ellátási opciókat nyit meg a kelet-közép-európai régió számára. Cikkük folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.
Lecsapott az ukrán katonai hírszerzés: módszeresen semmisítik meg az orosz légvédelmet

Az ukrán katonai hírszerzés (HUR) Primári egysége március első felében összehangolt csapássorozatot mért az orosz légvédelmi és drónműveleteket kiszolgáló infrastruktúrára az ideiglenesen megszállt Krímben, több nagy értékű célpontot megsemmisítve - közölte a Defence Express.

Lecsapott az ukrán katonai hírszerzés: módszeresen semmisítik meg az orosz légvédelmet
Egyelőre szünetelnek a tárgyalások

A legfrissebb információk szerint nem vetették el a háromoldalú megállapodás lehetőségét, de egyelőre szünetelnek az ukrán-orosz-amerikai tárgyalások. A csúszás okaként egyértelműen a közel-keleti helyzetet nevezték meg.

Csak megerősíteni tudom ezt itt. A következő háromoldalú ukrán-orosz-amerikai konzultációkat már többször elhalasztották

- hangsúlyozta Georgij Tykhij, az ukrán külügyminisztérium szóvivője.

(RBK)

Kijev megkéri a segítség árát, egyre több a bizonytalanság a Barátság körül – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború aktualitásaival.

