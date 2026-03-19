FONTOS Csúnya eséssel indul a nap a tőzsdéken, egekben az olajár!
Kiszivárogtak Trump háborús tervei: szintet léphet az Irán elleni offenzíva, hamarosan megindulhat az ország megszállása
A közel-keleti amerikai katonai jelenlét megerősítését és Irán elleni korlátozott szárazföldi műveletet fontolgat Donald Trump amerikai elnök - közölte a Reuters.

A lap információi szerint a Trump-kormányzat "több ezer" katonát akar a Közel-Keletre küldeni, akik részt vehetnek egy Irán elleni szárazföldi invázióban is.

A misszió célja nem Irán teljes megszállása, hanem a Hormuzi-szoros biztosítása és az iráni atomprogram végleges felszámolása lenne.

A katonák az iráni partvidék elfoglalásában, a Harg-sziget megszállásában, valamint Irán dúsított uránkészleteinek megszerzésében vehetnek részt. Nagyobb erőközpontok megszállását, iráni vezetők likvidálását a lap nem említette a lehetséges tervek közt.

A Fehér Ház közölte, hogy szárazföldi csapatok küldéséről egyelőre nem született döntés, de

Felrobbantak az energiaárak, kazettás robbanófejekkel gyilkol Teherán, Irán megszállását tervezi Donald Trump - Hírfolyamunk az iráni háborúról csütörtökön

Elfogyott az arab világ türelme: 24 órás ultimátumot és háborús fenyegetést kapott Irán

Olyan támadást hajtott végre Izrael, ami még Trumpnak is sok volt: nyilvánosan kritizálta legnagyobb szövetségesét az elnök

Trump "bölcsen minden lehetőséget nyitva tart".

A szárazföldi csapatok bevetése komoly belpolitikai kockázatot jelent Trump számára, aki korábban többször bírálta elődeit a közel-keleti háborúk miatt, és maga is ígéretet tett arra, hogy nem sodorja az országot újabb konfliktusokba.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

