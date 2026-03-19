Kongatják a vészharangot: hamarosan komoly bajba kerülhet Ukrajna, Európa egyik legerősebb hatalma hibázott

Franciaország a kezdetektől segíti az Egyesült Arab Emírségeket az iráni támadások elhárításában. Ezzel teljesíti védelmi kötelezettségvállalásait, egyúttal védi az Abu-Dzabiban található haditengerészeti támaszpontját, amelyet korábban már célba vettek Sahed drónokkal. Az al-Dafra légibázison állomásozó
tizenkét Rafale vadászgép aktívan részt vesz az iráni nagy hatótávolságú drónok elfogásában.
A francia légvédelmi és légi hadműveleti parancsnokság jelentése szerint február 28. óta több tucat iráni drónt és rakétát semmisítettek meg.
A gondot az jelenti, hogy a Sahed drónok lelövéséhez az MBDA által gyártott MICA levegő-levegő rakétákat használják, ezek készletei azonban rohamosan fogynak. A probléma nem elsősorban a MICA korlátozott gyártási kapacitása, hiszen ennek bővítése már napirenden van. Sokkal nagyobb baj, hogy egy 80 kilométeres hatótávolságú, radarirányítású rakétát vetnek be olcsó drónok ellen. Ez
aránytalan eszközhasználat, amely rendkívül gyorsan felemészti a stratégiai készleteket.
A helyzet figyelmeztető jel Ukrajna számára is, amely száz Rafale vadászgép egyszerre történő megrendelését tervezi, összesen 22,5 milliárd eurós értékben. Ekkora összeg mellett jogos elvárás, hogy a repülőgép a fenyegetések teljes spektrumával szemben hatékony legyen, beleértve az olcsó drónokat is.
A nemzetközi példák már régóta rendelkezésre állnak. Az Egyesült Államokban APKWS rakétákat integráltak a vadászgépekbe és az A-10-es csatagépekbe drónelhárítási célokra. Ennek köszönhetően Ukrajna is költséghatékonyan foghatja el a Sahed drónokat az F-16-osokról. Az Egyesült Királyságban ugyanezeket a fegyvereket az Eurofighter Typhoonokba építik be. Belgium pedig az F-16AM típusú gépeit az európai gyártású, hasonló rendeltetésű Thales FZ275 LGR rakétákkal szerelte fel.
Ezek a példák mégsem ösztönözték cselekvésre Párizst. Semmi nem utal arra, hogy terveznék a BAE Systems APKWS vagy a Thales FZ275 LGR rendszereinek integrálását a Rafale gépekbe. Az FZ275 LGR beépítéséhez a francia védelmi minisztériumnak kellene felismernie a műveleti igényt, és megrendelnie a munkát. Ez azonban mindeddig nem történt meg. A háttérben Franciaország szigorú fegyverzetintegrációs politikája áll, amely szerint a Rafale vadászgépekbe kizárólag francia gyártású fegyverek beépítését engedélyezik. Ez a megkötés már Indiával is komoly vitákat váltott ki, mivel a típus legnagyobb külföldi üzemeltetője sem szerelheti fel saját fegyvereivel a megvásárolt gépeket.
