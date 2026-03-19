Megelégelte hat nagyhatalom a folyamatos támadásokat: megindulhat a nemzetközi fellépés a Hormuzi-szorosnál

Az Egyesült Királyság, Franciaország, Németország, Olaszország, Hollandia és Japán közös közleményben szólította fel Iránt a támadások azonnali beszüntetésére. Az aláíró államok egyúttal bejelentették, hogy

készek csatlakozni a Hormuzi-szoros hajóforgalmának biztonságát szavatoló nemzetközi fellépéshez.

A dokumentum üdvözölte a stratégiai olajtartalékok felszabadítását. A nyilatkozatban jelezték azt is, hogy az érintett országok további lépéseket tesznek az energiapiacok stabilizálása érdekében. Ennek részeként egyes olajkitermelő államokkal együttműködve dolgoznak a globális kínálat növelésén.

A közlemény külön kiemelte azon országok elkötelezettségét, amelyek már megkezdték a biztonsági intézkedések előkészítését a tengerszoros szabad hajózásának garantálása érdekében.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images