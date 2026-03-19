  • Megjelenítés
Megelégelte hat nagyhatalom a folyamatos támadásokat: megindulhat a nemzetközi fellépés a Hormuzi-szorosnál
Globál

Portfolio
Hat nyugati ország és Japán közös nyilatkozatban ítélte el az iráni támadásokat. Egyúttal jelezték, hogy készek garantálni a biztonságos hajózást a Hormuzi-szorosban, és hozzájárulnak az energiapiacok stabilizálásához - írta meg az Al Jazeera.

Az Egyesült Királyság, Franciaország, Németország, Olaszország, Hollandia és Japán közös közleményben szólította fel Iránt a támadások azonnali beszüntetésére. Az aláíró államok egyúttal bejelentették, hogy

készek csatlakozni a Hormuzi-szoros hajóforgalmának biztonságát szavatoló nemzetközi fellépéshez.

A dokumentum üdvözölte a stratégiai olajtartalékok felszabadítását. A nyilatkozatban jelezték azt is, hogy az érintett országok további lépéseket tesznek az energiapiacok stabilizálása érdekében. Ennek részeként egyes olajkitermelő államokkal együttműködve dolgoznak a globális kínálat növelésén.

A közlemény külön kiemelte azon országok elkötelezettségét, amelyek már megkezdték a biztonsági intézkedések előkészítését a tengerszoros szabad hajózásának garantálása érdekében.

Még több Globál

Kapcsolódó cikkünk

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

Építőipar 2026

Építőipar 2026

2026. március 19.

Network on Wheels - Portfolio Sunday business ride

2026. március 22.

Járműipar 2026

2026. március 26.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility