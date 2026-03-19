Megszületett a mesterterv: három évtized után végleg felszámolhatják az oroszbarát szakadár területet

A posztszovjet országban a rendszerváltást követően polgárháború robbant ki (ezt nevezik dnyesztermenti háborúnak), amikor az oroszbarát fegyveresek véres harcokat követően egy részt kiszakítottak Moldovából. Ez lett Transznisztria, amely lényegében „önálló entitásként” működik, ugyanakkor szinte teljes egészében Moszkvától függ a létezése. A probléma megoldhatatlannak tűnik immár három és fél évtizede, ugyanakkor a moldovai kormány szeretne pontot tenni az ügy végére. Ennek keretében kidolgoztak egy dokumentumot, amely hosszan ecseteli,
hogyan lehet a szakadár területet visszaintegrálni Kisinyov irányítása alá.
A legfontosabb alapelv, hogy be kell tartani Moldova 1990-ben meghatározott határainak szuverenitását be kell tartani. Kiemelt szereppel bír, hogy nemzetközi szereplőket vonjanak be a folyamatba. Ennek keretében egy polgári misszió indulna, amely garantálná a biztonsági felügyeletet, miközben fokozatosan leszerelné a szakadár erőket. A moldovai kormányzat lépésenként visszaszerezné a biztonsági felhatalmazást Transznisztria felett. Közben végrehajtanák a gazdasági reintegrációs terveket is, amely a közös fiskális, vám- és kereskedelmi szabályok bevezetésével valósulhat meg. Létrehoznának egy speciális konvergenciaalapot, elsősorban nemzetközi finanszírozási támogatásokból.
Kisinyov a társadalmi szempontokat is említi, így amnesztiát adna a szakadár vezetés alatt emberi jogi sértésekben részt vevő vezetőknek. A lakosság megkapná az állampolgárságot, ezzel megvalósulna a teljes egyesítés. A moldovai állam kijelentette, hogy
a terveknek összhangban kell lenniük az ország európai integrációs lépéseivel.
Transzisztriát az oroszok az elmúlt évtizedekben a térségi politikai és biztonsági instabilitás fenntartására használták, hogy ezzel zavart keltsenek a területen. A szakadár terület az orosz-ukrán háború kirobbanása óta egyre rosszabb helyzetbe kerül, különösen a gazdasági nehézségek meghatározóak. Kijev korábban katonai akciót fontolgatott az állapot felszámolására, bár ezt Moldova határozottan elutasította. A helyi oroszbarát fegyveresek „kvázi függetlensége” akadályozza Kisinyov nyugati szervezetekhez való integrációját, így az Európai Unió és a NATO sem tudja jóváhagyni a posztszovjet ország csatlakozási kérelmét, ameddig nem rendeződik Transznisztria helyzete.
Címlapkép forrása: Emanuele Roberto De Carli/NurPhoto via Getty Images
Megszületett a mesterterv: három évtized után végleg felszámolhatják az oroszbarát szakadár területet
Részletesen felvázolták a lépéseket.
Szavazz ránk, hátha nyerünk a Klasszison
Idén is indul a HOLD a Klasszis díjátadón, három kategóriában tudsz ránk szavazni: a legjobb alapkezelő, a legjobb portfóliómenedzser és a legjobb feltörekvő portfóliómenedzser esetén... T
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!