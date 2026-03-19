Megtörte a csendet Netanjahu: kiderült, mikor érhet véget a háború
Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök a Közel-Kelet átalakulásáról, Izrael megerősödéséről és az Egyesült Államokkal ápolt szövetségről beszélt. Emellett határozottan hitet tett a háború folytatása mellett - tudósított a Sky News.

Netanjahu szerint a Közel-Kelet a felismerhetetlenségig megváltozott.

Az izraeli kormányfő kijelentette, hogy Izrael erősebb, mint valaha.

Hozzátette, ezzel szemben Irán gyengébb, mint valaha.

Az amerikai-izraeli kapcsolatokról szólva Netanjahu hangsúlyozta, hogy Washington és Jeruzsálem történelmi léptékű, korábban soha nem látott együttműködést épített ki.

Előkerült Putyin, Moszkva hatalmas inváziót készít elő – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

Szlovákia nem áll le, újabb intézkedések jöhetnek Ukrajnával szemben

Égeti a pénzt az iráni háború, Trump szárazföldi inváziót fontolgat - Percről percre az iráni háborúról csütörtökön

A köztem és jó barátom, Donald Trump amerikai elnök között zajló nagyszabású együttműködés példátlan - fogalmazott az izraeli miniszterelnök.

A háború időtartamával kapcsolatban Netanjahu nem jelölt meg konkrét határidőt.

Addig tart, ameddig szükséges

- jelentette ki. Hozzátette továbbá, hogy még van tennivaló, és ezt most el is fogjuk végezni.

Kapcsolódó cikkünk

Égeti a pénzt az iráni háború, Trump szárazföldi inváziót fontolgat - Percről percre az iráni háborúról csütörtökön

Címlapkép forrása: Joe Raedle/Getty Images

Ez is érdekelhet
Elkaszálták az ukránok 90 milliárdos hitelét, nem Magyarország vétója volt az egyetlen
Elhúzódó energiasokkot áraznak a piacok - Estek az amerikai tőzsdék is
Égeti a pénzt az iráni háború, Trump szárazföldi inváziót fontolgat - Percről percre az iráni háborúról csütörtökön
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility