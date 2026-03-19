Megtörte a csendet Netanjahu: kiderült, mikor érhet véget a háború

Netanjahu szerint a Közel-Kelet a felismerhetetlenségig megváltozott.

Az izraeli kormányfő kijelentette, hogy Izrael erősebb, mint valaha.

Hozzátette, ezzel szemben Irán gyengébb, mint valaha.

Az amerikai-izraeli kapcsolatokról szólva Netanjahu hangsúlyozta, hogy Washington és Jeruzsálem történelmi léptékű, korábban soha nem látott együttműködést épített ki.

A köztem és jó barátom, Donald Trump amerikai elnök között zajló nagyszabású együttműködés példátlan - fogalmazott az izraeli miniszterelnök.

A háború időtartamával kapcsolatban Netanjahu nem jelölt meg konkrét határidőt.

Addig tart, ameddig szükséges

- jelentette ki. Hozzátette továbbá, hogy még van tennivaló, és ezt most el is fogjuk végezni.

