Megvan a terv a Barátság vezeték javítására: a vártnál hamarabb újraindulhat a szállítás

A vállalat igazgatótanácsának elnöke, Szerhij Koreckij közölte, hogy

az EU nemcsak pénzügyi támogatást, hanem műszaki segítséget is nyújtana a helyreállításhoz.

A munkálatok során kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy a rendszer megfeleljen a legszigorúbb európai mérnöki és biztonsági előírásoknak, valamint ellenállóbb legyen az esetleges jövőbeli támadásokkal szemben.

A részletekről egy magas szintű egyeztetésen tárgyaltak, amelyen részt vett Gediminas Navickas, az Európai Unió ukrajnai nagykövetének helyettese, valamint egy technikai munkacsoport. A találkozón a Ukrtransnafta vezetésével együtt részletesen ismertették a károk mértékét és a helyreállítás ütemezését. Koreckij hangsúlyozta, hogy a partnereket teljes körűen tájékoztatták az orosz támadás következményeiről, amely a vezeték mellett a kapcsolódó infrastruktúrát is érintette.

Zelenszkij kiemelte: amennyiben nem történik újabb támadás, akkor

hat héten belül, tehát április végére újraindulhat a kőolaj a vezetéken.

A lapunknak nyilatkozó uniós diplomata szerint a helyreállítás a vártnál gyorsabban is megvalósulhat: amennyiben uniós vállalatok is bekapcsolódnak a munkálatokba, a vezeték javítása akár már április közepére befejeződhet.

Előzmények

A Barátság vezeték január 27-én egy orosz dróntámadásban súlyosan megsérült, azóta nem érkezik orosz olaj Ukrajnán keresztül.

A politikai csörtére reagálva Magyarország és Szlovákia mellett az EU is tájékoztatást kért Ukrajnától arról, milyen sérüléseket szenvedett a vezeték és a hozzákapcsolódó kompresszorinfrastruktúra a Lviv mellett brodi állomáson. A kijevi hatóságok előző hétvégén közel 40 ország diplomatáinak mutattak be videófelvételeket, fotókat és műszaki dokumentációkat arról, hogy a hálózat mely elemei sérültek meg.

Időközben az EU tájékoztatása szerint az ügy megoldása érdekében szakértőket küldtek, hogy megvizsgálják a vezeték állapotát, ám az ukrán külügyminisztérium egyértelműen cáfolta a sajtóértesüléseket.Ettől függetlenül időközben Volodimir Zelenszkij megerősítette, hogy Ukrajna elfogadta az Európai Unió támogatási ajánlatát.

A részletes tervek bemutatást követően a szakemberek elkezdhetnek dolgozni a szükséges elemek beszerzésén majd javításán.

