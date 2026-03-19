  • Megjelenítés
Nem is gondolnánk, ki kaszál hatalmasat az ukrajnai háborún
Globál

Portfolio
Az amerikai hírszerzés szerint Észak-Korea devizabevételei a 2018-ban bevezetett átfogó szankciók óta nem látott szintre emelkedtek, elsősorban a kiberbűnözésnek és az Oroszországnak történő fegyverszállításoknak köszönhetően - írta a Bloomberg.

Az Egyesült Államok Nemzeti Hírszerzési Igazgatósága (ODNI) éves globális fenyegetettségértékelő jelentésében közölte, hogy

Phenjan évente legalább egymilliárd dollárt keres illegális kiberműveleteiből, amelyekből Kim Dzsong Un egyre fejlettebb rakéta- és nukleáris programját finanszírozza.

A jelentés szerint az ország egyre kifinomultabb módszerekkel kerüli meg a kibervédelemre és a pénzmozgások ellenőrzésére vonatkozó biztonsági intézkedéseket.

Észak-Korea kiberhadereje a pénzügyi szankciók kijátszására, a hadsereg finanszírozásához szükséges pénzeszközök ellopására, valamint a fegyverprogram hiányosságait pótló kiberkémkedésre összpontosít – áll a szerdán közzétett dokumentumban. Phenjan évek óta külföldi bázisokról működő informatikusokat mozgósít, akik bankokat, vállalatokat és kormányzati intézményeket támadnak Dél-Koreában és más országokban, pénzt és titkos katonai-ipari információkat szerezve.

Még több Globál

Felrobbantak az energiaárak, kazettás robbanófejekkel gyilkol Teherán, Irán megszállását tervezi Donald Trump - Hírfolyamunk az iráni háborúról csütörtökön

Sorra likvidálják Irán vezetőit – Teherán már komolyan aggódik, az egész világot figyelmeztetik

Riasztó előrejelzés érkezett: elszabadulhat az olajár - már 250 dolláros Brentről suttognak

A jelentés szerint Észak-Korea kiberképességei – kiegészülve a hamis személyazonosságokkal gyanútlan vállalatoknál elhelyezkedő informatikusokkal – rendkívül fejlettek és rugalmasak. Ez lehetővé teszi számukra a kémkedés, a kiberbűnözés és a romboló kibertámadások egyidejű alkalmazását.

A devizabevételek visszapattanása arra utal, hogy

a szankciók fokozatosan veszítenek hatékonyságukból.

Egy korábbi tanulmány szerint Phenjan akár 14 milliárd dollár értékben szállíthatott fegyvereket és csapatokat Oroszországnak az Ukrajna elleni háború támogatására. Észak-Korea emellett "sikeresen tesztelte" az egész amerikai szárazföldet elérni képes interkontinentális ballisztikus rakétáit, és "értékes harci tapasztalatokat, valamint katonai technológiát szerzett Oroszországtól" az ukrajnai hadműveletekben való részvételéért cserébe.

Az értékelés szerint Phenjan készsége katonai és kiberképességeinek bevetésére Dél-Korea és az Egyesült Államok ellen "jelentős fenyegetést jelent az Egyesült Államokra és szövetségeseire, különösen Dél-Koreára és Japánra nézve". A jelentés kiemeli, hogy Észak-Korea határozottan elkötelezett nukleáris arzenáljának bővítése mellett, amit a rakétatesztek üteme és a nyilvánosságra hozott urándúsítási kapacitás is alátámaszt.

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Miért szeretem nagyon az aranyat?

Óriási ralin van túl az arany, és a legtöbb elemző szerint ugyan fundamentálisan megalapozott a további emelkedés, nincs már benne akkora felértékelődési potenciál. Viszont bőven... The pos

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Irán könyörtelen bosszút esküdött, óriásbombákat dobott le Donald Trump – Híreink percről percre az iráni háborúról szerdán
Elszálltak az olajárak, elbántak az amerikai tőzsdékkel
Figyelmezteti a magyarokat az ukrán SZBU: azt mondják, súlyos átverés terjed, pszichológiai hadviselés áldozatai vagyunk
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility