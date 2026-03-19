Putyin eltűnt: kiderült, mi állhat a háttérben

Egy ideje nem mutatkozott nyilvánosan Oroszország vezetője, de a hírek szerint a Kremlben sem látták őt. Az ukrán lap tudomása szerint Putyin utoljára március 9-én bukkant fel, de azóta nem sokat tudni a hollétéről. Orosz források szerint idén ez az eddigi egyik leghosszabb eltűnése. Utoljára a Kremlben jelent meg, ahol a globális olaj- és gázpiac helyzetéről szóló rendezvényt tartottak. Az azóta eltelt, több mint egy hétben kizárólag a kabinetje legfontosabb emberivel találkozott személyesen, de videós csatlakozáson keresztül megjelent a Biztonsági Tanács ülésén is.

A források arról beszélnek, hogy a megbeszéléseket előre felvett felvételekkel is lejátszották. Az orosz vezető eközben váltogatta a helyszíneket. Március 18-án például online találkozót tartott az orosz kormánnyal a moszkvai régióbeli novo-ogarjovói rezidenciájáról. Ennek a helyiségnek a pontos másolatát két másik helyszínén is felépítették.

Kiemelték, hogy Putyintól nem teljesen szokatlan, hogy hirtelen több napig nem mutatkozik nyilvánosan, februárban például 12 napon át nem jelentkezett személyesen.

Januárban átlagosan 6 naponta felbukkant ehhez képest a mostani már különlegesen hosszú időnek számít, de még nem rekord.

A márciusi eltűnés hátterében ugyanakkor elsősorban az orosz elnök és a Kreml biztonsági aggályai állhatnak. Az orosz vezetést ugyanis aggasztották azok a részletek, amiket megtudtak az izraeli-amerikai akcióról Iránban, mikor az iszlamista rezsimet vezető ajatollah ellen hajtottak végre rakétatámadást. Rengeteg információt szereztek az utcai kamerákon keresztül, amivel pontosan tudták, hogy a legfőbb vezető mikor és hol tartózkodik.

Ilyen berendezésekből Moszkvában jóval több van, mint Teheránban, szóval ilyen módszerrel Putyint is lehet követni.

Egy másik szempont, hogy az egyes hírek szerint az orosz fővárosban ápolt Modzstaba Hámeneit akarják így rejtegetni. Az új ajatollah több, egymástól független beszámoló szerint is súlyos sebesülést szerzett egy rakétacsapás során, de az egészségügyi állapotáról ellentmondásos információk érkeznek. Az bizonyos, hogy az izraeli és amerikai erők egyenesen „vadásznak” az iráni vezetőkre, ezt bizonyítja Ali Láridzsáni halála is. Attól tartanak, hogy az ifjabb Hámenei is támadás áldozata lehet, ezért próbálják a lehető legjobban elrejteni őt.

