Putyin eltűnt: kiderült, mi állhat a háttérben

Egy ideje nem mutatkozott nyilvánosan Oroszország vezetője, de a hírek szerint a Kremlben sem látták őt. Az ukrán lap tudomása szerint Putyin utoljára március 9-én bukkant fel, de azóta nem sokat tudni a hollétéről. Orosz források szerint idén ez az eddigi egyik leghosszabb eltűnése. Utoljára a Kremlben jelent meg, ahol a globális olaj- és gázpiac helyzetéről szóló rendezvényt tartottak. Az azóta eltelt, több mint egy hétben kizárólag a kabinetje legfontosabb emberivel találkozott személyesen, de videós csatlakozáson keresztül megjelent a Biztonsági Tanács ülésén is.
A források arról beszélnek, hogy a megbeszéléseket előre felvett felvételekkel is lejátszották. Az orosz vezető eközben váltogatta a helyszíneket. Március 18-án például online találkozót tartott az orosz kormánnyal a moszkvai régióbeli novo-ogarjovói rezidenciájáról. Ennek a helyiségnek a pontos másolatát két másik helyszínén is felépítették.
Kiemelték, hogy Putyintól nem teljesen szokatlan, hogy hirtelen több napig nem mutatkozik nyilvánosan, februárban például 12 napon át nem jelentkezett személyesen.
Januárban átlagosan 6 naponta felbukkant ehhez képest a mostani már különlegesen hosszú időnek számít, de még nem rekord.
A márciusi eltűnés hátterében ugyanakkor elsősorban az orosz elnök és a Kreml biztonsági aggályai állhatnak. Az orosz vezetést ugyanis aggasztották azok a részletek, amiket megtudtak az izraeli-amerikai akcióról Iránban, mikor az iszlamista rezsimet vezető ajatollah ellen hajtottak végre rakétatámadást. Rengeteg információt szereztek az utcai kamerákon keresztül, amivel pontosan tudták, hogy a legfőbb vezető mikor és hol tartózkodik.
Ilyen berendezésekből Moszkvában jóval több van, mint Teheránban, szóval ilyen módszerrel Putyint is lehet követni.
Egy másik szempont, hogy az egyes hírek szerint az orosz fővárosban ápolt Modzstaba Hámeneit akarják így rejtegetni. Az új ajatollah több, egymástól független beszámoló szerint is súlyos sebesülést szerzett egy rakétacsapás során, de az egészségügyi állapotáról ellentmondásos információk érkeznek. Az bizonyos, hogy az izraeli és amerikai erők egyenesen „vadásznak” az iráni vezetőkre, ezt bizonyítja Ali Láridzsáni halála is. Attól tartanak, hogy az ifjabb Hámenei is támadás áldozata lehet, ezért próbálják a lehető legjobban elrejteni őt.
„Nem a holnap legjobbját kell eltalálni” – A fenntartható AI-fejlesztések titkai
Így áll Magyarország az AI-versenyben.
Hirtelen lecsap a tél: visszatér a havazás, jöhet a felfordulás az utakon Magyarország szomszédjában
Viharos erejű szél, havas útviszonyok.
Újabb devizahiteles ítéletet hozott az Európai Unió Bírósága
Az elévülési szabályokat érinti.
Újra megpróbálják lezárni a véres konfliktust, amelyről Donald Trump bejelentette, hogy már megoldotta
Washingtonban ültek össze a delegációk.
Megszólalt a Waberer's a közel-keleti háborúról
Értékelték a friss számokat.
Százmilliók lehetnek veszélyben: ha nem frissíted azonnal a telefonod, a hackerek minden jelszavadat és pénzedet vihetik
Súlyos sérülékenységet fedeztek fel az iPhone-oknál.
Bőven lehetne már AI a városokban, csak még nem tudjuk használni
Az AI-t számtalan helyen lehetne használni, hogy olcsóbbá, egyszerűbbé, hatékonyabbá tegye a városok működését, mégsem látjuk a tömeges bevezetést. Pedig a szoftveres megoldások bevezeté
Végrehajtás indult ellened? Így állíthatod meg időben
Amikor végrehajtás indul, sokan érzik úgy, hogy nincs kiút, és már minden eldőlt. Pedig ez korántsem igaz. A folyamatnak több olyan pontja is van, ahol jogszerűen meg lehet állítani, időt l
Helyi iparűzési adó: tipikus hibák a HIPA-alap számításánál
A helyi iparűzési adóalap (HIPA-alap) pontos meghatározása az év végi zárási feladatok egyik meghatározó lépése. Bár a helyi iparűzési adó mértéke jellemzően alacsony, a HIPA adóa
Az arany drága, de a bányákban még van lehetőség
Az arany kínálata a korlátozott növekedés miatt szinte teljesen kiszámítható, ráadásul nyakunkon a "peak gold", azaz a kitermelés csúcspontja. Az árfolyam már így is mindenkori... The post
Jön a Revolut magyarországi fióktelepe. Díjmódosításokra is készülni kell
Érkezik a Revolut magyarországi fióktelepe, az ügyfelek magyar bankszámlát kapnak. Ezzel egyidőben díjmódosításokat is bejelentett a cég: a jövőben kedvezőbb feltételekkel történhet a dev
Tarozások elévülése 2014 előtt és után
Az elévülés megállapításának szempontjából nem mindegy, hogy egy tartozás 2014 előtt, vagy után keletkezett, mivel ekkor változott a Ptk. és vele a szabályozás. Akinek 2014. előtt keletk
Behajthatják rajtad az elévült tartozást?
Ijesztően nagy nagy számot mutat az elévült tartozások végrehajtása napjainkban, illetve azok az esetek, amikor a végrehajtó látszólag minden előzmény nélkül letiltja a a jövedelmet és vis
A teljes hazai benzin- és dízelkészletet felszabadították – Megtudtuk, mekkora a baj
Három lábon áll a magyarországi ellátás.
Bod Péter Ákos: a hitelminősítők készen állnak – Mennyire aggódhat Magyarország?
Olajválságálló a magyar gazdaság?
Falba ütközött Trump mesterterve: itt van a fordulat – Ki nyeri meg a háborút?
Egyelőre süket fülekre talált az amerikai elnök követelése.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!