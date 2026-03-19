Sorra likvidálják Irán vezetőit – Teherán már komolyan aggódik, az egész világot figyelmeztetik

Levelet írt Amír Szaídi Iravani, iráni ENSZ-követ a nemzetközi szervezetnek, melyben az egész világot figyelmeztetik a háború következményei miatt.

Az iráni diplomata főleg azt kifogásolja, hogy Izrael és Amerika következmények nélkül vadásszák le Irán vezetőit és gyilkolják meg őket.

Amír Szaídi Iravani úgy látja:

ha az ENSZ erre semmit nem reagál, más államok is úgy döntenek majd, hogy konfliktushelyzetben megölik majd a rivális államok vezetőit.

Úgy látja, „normálissá válhat” a vezetők közvetlen támadása, ha az ENSZ közössége nem lép semmit.

Irán a háborúban elvesztette legfőbb vezérét, védelmi miniszterét, a nemzetbiztonsági tanács elnökét, majdnem minden vezérkari tisztjét és rendőrségi, belügyi vezetőjét is.

