Súlyos ára volt a tegnapi izraeli támadásnak: új csúcsra szaladt az európai gázár

A közel-keleti eszkaláció azonnal megütötte az európai gázpiacot, a jegyzés 73 euró/MWh-ig ugrott nyitásra. Az iráni és katari gázinfrastruktúra elleni támadások a világ legfontosabb kitermelő és LNG-export kapacitásait érintik, ami érdemben és hosszabb távon növeli az ellátási kockázatokat.

Az izraeli légierő a világ egyik legnagyobb, Katarhoz és Iránhoz tartozó földgázmezőjének infrastruktúráját támadta szerdán. Válaszul Irán szerda éjjel rakétacsapást mért Katar legfontosabb LNG feldolgozó központjára.

A háborús eszkalációt a piac is gyorsan beárazta:

Az európai gázár (TTF) nyitásra egészen 73 euró/MWh-ig lőtt ki

- ami több mint 30 százalékos emelkedés a tegnapi záráshoz képest. Jelenleg 70 euró környékén mozog az árjegyzés.

Miért ennyire fontosak ezek a mezők? A Dél-Parsz gázmező a katari oldali mezővel együtt a világ legnagyobb olyan kitermelő helye, ahol önmagában áll a földgáz és nem a kőolaj felszínre hozatalakor "melléktermékként" jelentkezik. A viszontválasz során megtámadott Ras Laffan telephely világ második legnagyobb LNG-exportőre, ami tovább súlyosbítja a már így is megtizedelt ellátást.

Az izraeli támadást utólag Donald Trump amerikai elnök is kritizálta, amiért megtámadták az iráni gázmezőt.

