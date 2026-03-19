Súlyos ára volt a tegnapi izraeli támadásnak: új csúcsra szaladt az európai gázár
Súlyos ára volt a tegnapi izraeli támadásnak: új csúcsra szaladt az európai gázár

A közel-keleti eszkaláció azonnal megütötte az európai gázpiacot, a jegyzés 73 euró/MWh-ig ugrott nyitásra. Az iráni és katari gázinfrastruktúra elleni támadások a világ legfontosabb kitermelő és LNG-export kapacitásait érintik, ami érdemben és hosszabb távon növeli az ellátási kockázatokat.

Az izraeli légierő a világ egyik legnagyobb, Katarhoz és Iránhoz tartozó földgázmezőjének infrastruktúráját támadta szerdán. Válaszul Irán szerda éjjel rakétacsapást mért Katar legfontosabb LNG feldolgozó központjára.

A háborús eszkalációt a piac is gyorsan beárazta:

Az európai gázár (TTF) nyitásra egészen 73 euró/MWh-ig lőtt ki

- ami több mint 30 százalékos emelkedés a tegnapi záráshoz képest. Jelenleg 70 euró környékén mozog az árjegyzés.

Felrobbantak az energiaárak, kazettás robbanófejekkel gyilkol Teherán, Irán megszállását tervezi Donald Trump - Hírfolyamunk az iráni háborúról csütörtökön

Sorra likvidálják Irán vezetőit – Teherán már komolyan aggódik, az egész világot figyelmeztetik

Riasztó előrejelzés érkezett: elszabadulhat az olajár - már 250 dolláros Brentről suttognak

Megtörtént a legrosszabb: az iráni támadás miatt hetekre megbénult a világ egyik legnagyobb gázexportőre

Két nap alatt duplázott a gázár – Ha a piacnak igaza van, az nagy bajt jelent

Miért ennyire fontosak ezek a mezők? A Dél-Parsz gázmező a katari oldali mezővel együtt a világ legnagyobb olyan kitermelő helye, ahol önmagában áll a földgáz és nem a kőolaj felszínre hozatalakor "melléktermékként" jelentkezik. A viszontválasz során megtámadott Ras Laffan telephely világ második legnagyobb LNG-exportőre, ami tovább súlyosbítja a már így is megtizedelt ellátást.

Az izraeli támadást utólag Donald Trump amerikai elnök is kritizálta, amiért megtámadták az iráni gázmezőt.

Csúnyán megütötték a forintot – Megint célba veheti a 400-at?

Izrael váratlanul pusztító csapást mért a világ legnagyobb gázmezőjére: durván drágulni kezdett a gáz és az olaj

Lángokban áll a kulcsfontosságú gázmező: dróneső zúdult a szomszédos országra

Szép csendben láthatatlan válság közelít: már kongatják a vészharangot az olaj- és földgázmezők miatt

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Miért szeretem nagyon az aranyat?

Óriási ralin van túl az arany, és a legtöbb elemző szerint ugyan fundamentálisan megalapozott a további emelkedés, nincs már benne akkora felértékelődési potenciál. Viszont bőven...

Irán könyörtelen bosszút esküdött, óriásbombákat dobott le Donald Trump – Híreink percről percre az iráni háborúról szerdán
Elszálltak az olajárak, elbántak az amerikai tőzsdékkel
Figyelmezteti a magyarokat az ukrán SZBU: azt mondják, súlyos átverés terjed, pszichológiai hadviselés áldozatai vagyunk
