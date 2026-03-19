Szlovákia nem áll le, újabb intézkedések jöhetnek Ukrajnával szemben

A szlovák miniszterelnök a felvételen a csütörtöki európai uniós csúcstalálkozó történéseiről és az ott ismertetett szlovák álláspontról számolt be.
Elmondta: az uniós vezetők találkozójának első részében kizárólag az Ukrajnának nyújtandó, megvétózott 90 milliárd eurós uniós kölcsönről, illetve a Barátság kőolajvezeték tranzitjának megszakításáról volt szó. Hozzátette:
ezek egyikében sem történt előrelépés, a kölcsön továbbra is blokkolva van, és nincs időpont a Barátság kőolajvezeték tranzitjának helyreállítására sem.
Elmondta, hogy Szlovákia Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek a tranzit leállításáról hozott egyoldalú döntése miatt kénytelen volt kőolaj-szükséghelyzetet bevezetni. Rámutatott, az érvényes uniós megállapodások értelmében Szlovákiának és Magyarországnak 2027 végéig joga van orosz kőolaj beszerzésére a Barátság kőolajvezetéken és tengeri úton egyaránt.
Kiemelte, António Costával, az Európai Tanács elnökével folytatott korábbi telefonbeszélgetése során és csütörtöki felszólalásában is megerősítette, hogy
Szlovákia készen áll arra, hogy további intézkedéseket fogadjon el Ukrajnával szemben, amennyiben a kijevi politikai vezetés folytatja Szlovákia szándékos gazdasági megkárosítását.
A szlovák miniszterelnök kijelentette, az adott körülményekre tekintettel elutasította az Ukrajna támogatását megerősítő záródokumentum jóváhagyását. Kifejtette, ez a döntése azt az álláspontot tükrözi, hogy az EU és Ukrajna, illetve Szlovákia és Ukrajna közötti kapcsolatok nem épülhetnek egyoldalúságra, arra, hogy egyrészről mindenkori kötelesség legyen kielégíteni Zelenszkij igényeit, és közben el kellene fogadni a tisztelet hiányát és az ukrán elnöknek azokat a döntéseit, amelyekkel szándékosan kárt okoz uniós tagországok gazdasági érdekeinek.
Címlapkép forrása: Telmo Pinto/NurPhoto via Getty Images
