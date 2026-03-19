Trump bejelentette, olyat tett, amihez másnak nem volt bátorsága
Trump bejelentette, olyat tett, amihez másnak nem volt bátorsága

Donald Trump amerikai elnök a Fehér Házban fogadta Takaicsi Szanae japán miniszterelnököt. A japán kormányfő drámai hangot ütött meg az Irán elleni háborúval kapcsolatban. Az amerikai elnök ezzel szemben ismét bagatellizálta a konfliktust, és annak gyors lezárását ígérte - számolt be a Sky News.

Takaicsi elmondta Trumpnak, hogy Japán "rendkívül súlyos biztonsági környezettel" néz szembe. Kiemelte, hogy a közel-keleti helyzet miatt a világgazdaságot hatalmas csapás érheti. Hozzátette, meggyőződése szerint egyedül Trump képes világbékét teremteni. A japán kormányfő határozottan elítélte Irán lépéseit. Ide tartoznak a szomszédos térség elleni támadások és a Hormuzi-szoros tényleges lezárása is. Emellett hangsúlyozta,

nem szabad megengedni Iránnak az atomfegyverek kifejlesztését.

Japán is része annak a hat országnak, amelyek közös nyilatkozatban vállalták: készek garantálni a Hormuzi-szoros tengeri hajózásának biztonságát.

Trump a sajtó kérdéseire válaszolva kijelentette, hogy Japán "beszáll a játékba" a háborút illetően.

Ezzel szembeállította a NATO-t, amelyet ezúttal is bírált. Az amerikai elnök kategorikusan tagadta, hogy szárazföldi csapatokat küldene bárhová. Hozzátette:

Ha küldenék is, nem mondanám el.

Az elnök a konfliktust "kirándulásnak" nevezte, és azt állította, hogy hamarosan véget ér.

A haditengerészetük odalett, a légierejük megsemmisült, a légvédelmi eszközeik is odavannak. Oda repülünk, ahová csak akarunk, és már a vezetésük sincs meg – sorolta Trump az Iránnal szemben elért amerikai katonai eredményeket. Végül hozzátette:

Meg kellett tennem ezt a kis kirándulást. Olyasmit csináltam, amihez egyetlen korábbi elnöknek sem volt bátorsága.

Égeti a pénzt az iráni háború, Trump szárazföldi inváziót fontolgat - Percről percre az iráni háborúról csütörtökön

Címlapkép forrása: Alex Wong/Getty Images

Építőipar 2026

