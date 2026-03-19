Új szakaszba lépett a háború: teljes megsemmisítéssel fenyeget Irán
MTI
További "nagyon súlyos válaszcsapásokat" helyezett kilátásba csütörtökön Ebrahim Zolfakari, az iráni fegyveres erők egyesített parancsnokságának szóvivője arra az esetre, ha nem maradnak abba az iráni energiainfrastruktúra elleni izraeli-amerikai támadások.

A szóvivő az iráni állami médiában közzétett nyilatkozatában úgy vélte, hogy a háború új szakaszba lépett azzal, hogy Teherán amerikai befektetőkhöz kötődő energialétesítményeket támadott.

Hozzátette, ha ellenfeleik folytatják az iráni infrastruktúra elleni csapásaikat, a válaszunk jóval keményebb lesz, és az iráni támadásokat mindaddig nem hagyják abba, amíg

az ellenfelek térségbeli energialétesítményeit teljesen meg nem semmisítik.

A fő iráni földgázmezőt ért izraeli támadásra válaszul Teherán csütörtökön a korábbi napokhoz képest intenzívebben támadta rakétákkal és drónokkal a Perzsa-öböl menti arab országok energetikai létesítményeit: lángba borított egyebek között több katari LNG-létesítményt és két kuvaiti olajfinomítót is.

Címlapkép forrása: Kaveh Kazemi/Getty Images

Építőipar 2026

2026. március 19.

2026. március 22.

2026. március 26.

2026. április 23.

