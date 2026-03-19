Ukrán főparancsnok: Moszkva hatalmas inváziót készít elő, de van ezzel egy komoly probléma

Szirszkij szerint a toborzási terv egyértelművé teszi, hogy

Moszkva nem adta fel agresszív szándékait.

Oroszország továbbra is az Ukrajna elleni hadműveletek folytatására készül. A főparancsnok hozzátette, hogy az időjárás javulásával párhuzamosan az ellenség aktivitása is növekszik a frontvonalakon.

A katonai vezető operatív értekezletet tartott a védelmi vonalak műszaki állapotáról. A legfontosabb feladatok között az erődítmények megerősítését, a drónelhárító rendszerek fejlesztését, valamint a települések védelemre való felkészítését jelölte meg. Szirszkij kiemelte: a munkálatok minőségétől és gyorsaságától nemcsak a védelem stabilitása, hanem a katonák élete is függ.

A Bloomberg nemrég arról számolt be, hogy

az orosz hadsereg növekvő veszteségei megzavarhatják a Kreml nagyszabású ukrajnai offenzívára vonatkozó terveit.

Pavlo Paliszja, az ukrán elnöki hivatal helyettes vezetője úgy nyilatkozott, hogy Oroszország kénytelen lesz újabb mozgósítást elrendelni, ha nem ér el áttörést sem a politikai, sem a béketárgyalási színtéren.

A Háborúkutató Intézet (ISW) elemzői arra hívták fel a figyelmet, hogy Vlagyimir Putyin már megteremti az információs feltételeket a tartalékosok korlátozott, szakaszos behívásának újraindításához. A moszkvai vezetés ezzel a lépéssel próbálja kompenzálni a súlyos háborús veszteségeket. Kína eközben óvatosságra intette az Oroszországban élő állampolgárait. A figyelmeztetés hátterében egy új orosz sorozási törvény áll, amely a külföldieket is katonai szolgálatra kötelezi az orosz hadseregben.

