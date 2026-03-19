  • Megjelenítés
Váratlan fordulat: Trump személyesen próbálja leállítani az újabb pusztító csapást
Globál

Portfolio
Donald Trump amerikai elnök kijelentette, hogy figyelmeztette Izraelt: ne támadja az iráni olaj- és gázmezőket. Mindezt azután közölte, hogy az izraeli csapások tüzet okoztak a világ legnagyobb földgázlelőhelyén, az iráni Dél-Pársz gázmezőn - írja a Sky News.

Trump elmondása szerint telefonon egyeztetett izraeli partnerével, Benjámin Netanjahu miniszterelnökkel.

Azt mondtam neki, ne tegye ezt. És nem is fogja megtenni

– fogalmazott az amerikai elnök. Hozzátette továbbá, hogy az izraeli csapásról nem tájékoztatták előzetesen.

Ez utóbbi kijelentés azonban ellentmond egy amerikai kormányzati tisztviselő nyilatkozatának. A meg nem nevezett forrás az NBC Newsnak azt állította, hogy

Még több Globál

Washington már előzetesen tudott a támadásról.

Az iráni fegyveres erők vezérkarának szóvivője korábban "súlyos hibának" minősítette az Izrael által a Dél-Pársz gázmezőre mért csapást.

A katonai vezető egyúttal figyelmeztetett: amennyiben Irán energetikai létesítményeit ismét célba veszik, a következő támadások során szándékosan célba veszik majd a Közel-Kelet szomszédos államainak olaj- és gázmezőit.

Ezek a csapások pedig egészen a "teljes megsemmisítésig" nem fognak leállni.

Címlapkép forrása: Aaron Schwartz/CNP/Bloomberg via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Építőipar 2026

Építőipar 2026

2026. március 19.

Network on Wheels - Portfolio Sunday business ride

2026. március 22.

Járműipar 2026

2026. március 26.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility