Váratlan fordulat: Trump személyesen próbálja leállítani az újabb pusztító csapást

Trump elmondása szerint telefonon egyeztetett izraeli partnerével, Benjámin Netanjahu miniszterelnökkel.

Azt mondtam neki, ne tegye ezt. És nem is fogja megtenni

– fogalmazott az amerikai elnök. Hozzátette továbbá, hogy az izraeli csapásról nem tájékoztatták előzetesen.

Ez utóbbi kijelentés azonban ellentmond egy amerikai kormányzati tisztviselő nyilatkozatának. A meg nem nevezett forrás az NBC Newsnak azt állította, hogy

Washington már előzetesen tudott a támadásról.

Az iráni fegyveres erők vezérkarának szóvivője korábban "súlyos hibának" minősítette az Izrael által a Dél-Pársz gázmezőre mért csapást.

A katonai vezető egyúttal figyelmeztetett: amennyiben Irán energetikai létesítményeit ismét célba veszik, a következő támadások során szándékosan célba veszik majd a Közel-Kelet szomszédos államainak olaj- és gázmezőit.

Ezek a csapások pedig egészen a "teljes megsemmisítésig" nem fognak leállni.

