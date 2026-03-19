Váratlan helyről érte támadás Putyint, gyorsan lesújtott a Kreml bosszúja

Pszichiátriai intézetbe szállították azt a korábban Kreml-párti orosz bloggert, aki a héten váratlanul Vlagyimir Putyin orosz elnök és az ukrajnai háború ellen fordult – írja a Reuters.

Ilja Remeszlo pályafutását korábban Vlagyimir Putyin kritikusainak támadására építette, mostanra azonban maga is az elnök bírálójává vált. Kedd este egy kiáltványt tett közzé a Telegramon mintegy 90 ezer követője számára,

Öt ok, amiért nem támogatom többé Vlagyimir Putyint

címmel.

Bejegyzésében azt írta, hogy Putyin „kudarcos háborút” indított Ukrajnában. Hozzátette, hogy ez a konfliktus milliók életét követelte, és a saját állampolgárai kárára döntötte romba az orosz gazdaságot.

Vlagyimir Putyin nem törvényes elnök. Le kell mondania, és háborús bűnösként, valamint tolvajként bíróság elé kell állítani

– fogalmazott Remeszlo.

Csütörtökön a szentpétervári Fontanka hírportál arról számolt be, hogy

a férfit a város 3. számú pszichiátriai kórházába szállították.

A lap szerint az intézmény információs szolgálata megerősítette, hogy az említett nevű páciens bent tartózkodik, és csomagot is fogadhat. A Reuters független forrásból nem tudta megerősíteni az értesülést, a Fontanka pedig nem közölte, pontosan milyen indokkal került sor a kórházi elhelyezésre.

A büntetőpszichiátria alkalmazása a szovjet időkből jól ismert módszer, amelyet jellemzően a másképp gondolkodók és az ellenzékiek elhallgattatására használtak. Remeszlo esete azért különösen figyelemre méltó, mert korábban a hatalom hűséges szócsöveként működött. Most viszont ugyanazokkal az állami eszközökkel léptek fel ellene, amelyeket a múltban másokkal szemben még ő maga is támogatott.

Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images

