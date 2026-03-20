"A NATO csak egy papírtigris!" – Keményen beszólt az európaiaknak Donald Trump

"Az USA nélkül a NATO CSAK EGY PAPÍRTIGRIS!" - áll Donald Trump amerikai elnök pénteken közzétett Truth Social-bejegyzésében. Trump szerint a védelmi szövetség tagállamai "gyávának" bizonyultak, mivel nem csatlakoztak az Egyesült Államok és Izrael "katonai szempontból" nyertes háborújához Irán ellen, és a Hormuzi-szoros újranyitásában sem kívánnak részt venni.

Nem akartak csatlakozni a harchoz, hogy megakadályozzák Irán nukleáris fegyverkezését. Most, hogy ezt a harcot katonai szempontból MEGNYERTÜK, ami rájuk nézve alig jelentett veszélyt, panaszkodnak a magas olajárakra, amelyeket kénytelenek megfizetni, de nem akarnak segíteni a Hormuzi-szoros megnyitásában

- kifogásolta a NATO-szövetségesek hozzáállását a közel-keleti háborúhoz az amerikai elnök.

Trump szerint ez az "egyszerű katonai manőver az egyetlen oka a magas olajáraknak", az észak-atlanti szövetség számára pedig "olyan könnyű lenne", és "olyan csekély a kockázattal" járna.

GYÁVÁK, és mi NEM FELEJTÜNK!

- zárta posztját az elnök.

