"A NATO csak egy papírtigris!" – Keményen beszólt az európaiaknak Donald Trump

Nem akartak csatlakozni a harchoz, hogy megakadályozzák Irán nukleáris fegyverkezését. Most, hogy ezt a harcot katonai szempontból MEGNYERTÜK, ami rájuk nézve alig jelentett veszélyt, panaszkodnak a magas olajárakra, amelyeket kénytelenek megfizetni, de nem akarnak segíteni a Hormuzi-szoros megnyitásában

- kifogásolta a NATO-szövetségesek hozzáállását a közel-keleti háborúhoz az amerikai elnök.

Trump szerint ez az "egyszerű katonai manőver az egyetlen oka a magas olajáraknak", az észak-atlanti szövetség számára pedig "olyan könnyű lenne", és "olyan csekély a kockázattal" járna.

GYÁVÁK, és mi NEM FELEJTÜNK!

- zárta posztját az elnök.

