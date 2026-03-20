Félelmetes tudományos felfedezés: egyenes utat jelenthetnek a szívrohamhoz ezek a népszerű ételek

A kutatás a Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis (MESA) elnevezésű vizsgálat adatait elemezte, amelyben 6814 olyan felnőtt vett részt 45 és 84 év között, akik azelőtt nem szenvedtek ismert szívbetegségben.
Az ultrafeldolgozott élelmiszerek közé olyan termékek tartoznak, mint a különféle ropogtatnivalók, azaz csipszek és kekszek, a fagyasztott készételek, a feldolgozott húskészítmények, a cukros üdítők, a reggeliző gabonapelyhek és a bolti pékáruk.
A résztvevőket a napi étkezésükről kérdezték, majd a besoroláshoz a NOVA osztályozási rendszert alkalmazták, amely a feldolgozottság mértéke alapján négy kategóriába sorolja az élelmiszereket (a csöves kukorica például a feldolgozatlan vagy minimálisan feldolgozott csoportba kerül, a kukoricakeményítő és a konzerv kukorica a közepesen feldolgozott, míg a kukoricacsipsz az ultrafeldolgozott kategóriába esik.) A legmagasabb bevitelű résztvevők átlagosan napi 9,3 adag ultrafeldolgozott élelmiszert fogyasztottak, míg a rangsor végén lévők átlagosan 1,1 adagot.
A szív- és érrendszeri kockázat az elfogyasztott ultafeldolgozott élelmiszeradagok számával arányosan nőtt.
A legalacsonyabbhoz képest a legmagasabb csoportba tartozóknak 67%-kal nagyobb volt a kockázata a koszorúér-betegség vagy a stroke miatti halálozásnak, illetve a nem halálos szívrohamnak, a stroke-nak vagy az újraélesztés utáni szívmegállásnak.
Minden további napi adag több mint 5 százalékkal emelte a szívbetegségek esélyét. Ez az összefüggés az afroamerikai résztvevők körében még feltűnőbb volt: náluk adagonként 6,1 százalékos kockázatnövekedést mértek, szemben a nem feketék 3,2 százalékával. A kutatók szerint ebben jelentős szerepet játszhat a célzott élelmiszermarketing és a hozzáférés mértéke a kevésbé feldolgozott élelmiszerekhez.
A vizsgálat egyik legfontosabb megállapítása, hogy az összefüggés a kalóriabeviteltől és az étrend minőségétől függetlenül is fennállt.
Miután kontrolláltuk a gyakori kockázati tényezőket, például a cukorbetegség, a magas vérnyomás, a magas koleszterinszint és az elhízás, a magasabb ultrafeldolgozott élelmiszer-bevitellel járó kockázat továbbra is nagyjából azonos volt
- nyilatkozta Amier Haidar, a Texasi Egyetem kardiológus rezidense és a tanulmány vezető szerzője. Mindez arra utal, hogy az élelmiszerek feldolgozottsági foka önmagában is független kockázati tényezője lehet a szív- és érrendszeri megbetegedéseknek.
A kutatók nem vizsgálták közvetlenül a háttérben meghúzódó biológiai mechanizmusokat. Korábbi tanulmányok azonban arra utalnak, hogy az ultrafeldolgozott élelmiszerek magas kalória-, zsír- és hozzáadottcukor-tartalma egyaránt hozzájárulhat a súlygyarapodáshoz, emellett elősegíthetik a krónikus gyulladás kialakulását és a zsigeri zsír elszaporodását is, amelyek mind növelik a szívbetegségek kockázatát. A kutatás egyik korlátja, hogy a MESA vizsgálatot eredetileg nem kifejezetten az ultrafeldolgozott élelmiszerek fogyasztásának mérésére tervezték, így az adatok önbevalláson alapuló kérdőívekből származnak.
Haidar szerint a kockázat csökkentésének egyik legegyszerűbb módja, ha tudatosan figyeljük, milyen élelmiszert fogyasztunk.
Szintén sokat segíthet a tápértékjelölő címkék áttanulmányozása. Az amerikai kardiológusszervezet tavaly közzétett ajánlásában egy egységes, a csomagolás elülső felén lévő tápértékjelölési rendszer bevezetését szorgalmazta, hogy az egészségesebb alternatívák kiválasztása mindenki számára egyszerű és egyértelmű legyen.
Címlapkép forrása: Getty Images
