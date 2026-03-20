Folytatódnak a kölcsönös csapások, a Forradalmi Gárda újabb fontos emberét likvidálták – Híreink az iráni háborúról pénteken

Készek vagyunk hozzájárulni a szoroson való biztonságos áthaladás biztosítására irányuló megfelelő erőfeszítésekhez – írja közös közleményében Nagy-Britannia, Franciaország, Németország, Olaszország, Hollandia, Kanada és Japán vezetője.

A közlemény így hangzik:

„A leghatározottabban elítéljük Iránnak az Öbölben fegyvertelen kereskedelmi hajók ellen a közelmúltban elkövetett támadásait, a polgári infrastruktúrát, köztük az olaj- és gázipari létesítményeket ért támadásokat, valamint a Hormuzi-szoros iráni erők általi tényleges lezárását.

Mélységes aggodalmunkat fejezzük ki a konfliktus eszkalálódása miatt. Felszólítjuk Iránt, hogy haladéktalanul hagyjon fel a fenyegetésekkel, az aknák elhelyezésével, a drónok és rakéták támadásaival, valamint a szoros kereskedelmi hajózás elzárására irányuló egyéb kísérleteivel, és tegyen eleget az ENSZ Biztonsági Tanácsának 2817. számú határozatának.

A hajózás szabadsága a nemzetközi jog egyik alapelve, többek között az ENSZ tengerjogi egyezménye szerint is.

Irán lépéseinek hatásait a világ minden részén érezni fogják az emberek, különösen a legkiszolgáltatottabbak.

Az ENSZ BT 2817. sz. határozatával összhangban hangsúlyozzuk, hogy a nemzetközi hajózásban való ilyen jellegű beavatkozás és a globális energiaellátási láncok megszakítása veszélyt jelent a nemzetközi békére és biztonságra. Ebben a tekintetben azonnali átfogó moratóriumot követelünk a polgári infrastruktúrát – beleértve az olaj- és gázipari létesítményeket is – ért támadásokra.

Kifejezzük, hogy készek vagyunk hozzájárulni a szoroson való biztonságos áthaladás biztosítására irányuló megfelelő erőfeszítésekhez. Üdvözöljük az előkészítő tervezésben részt vevő nemzetek elkötelezettségét.

Üdvözöljük a Nemzetközi Energiaügynökség döntését, amely engedélyezi a stratégiai kőolajkészletek összehangolt felszabadítását. További lépéseket fogunk tenni az energiapiacok stabilizálása érdekében, beleértve az egyes termelő nemzetekkel való együttműködést a termelés növelése érdekében.

A leginkább érintett országok támogatására is törekedni fogunk, többek között az ENSZ-en és a nemzetközi pénzügyi intézményeken keresztül.

A tengeri biztonság és a hajózás szabadsága minden ország számára előnyös. Felszólítunk minden államot, hogy tartsa tiszteletben a nemzetközi jogot, és tartsa fenn a nemzetközi jólét és biztonság alapelveit.”