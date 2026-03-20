  • Megjelenítés
Külföldi hajókat ért dróntámadás, hullanak az orosz katonai vezetők - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken
Globál

Külföldi hajókat ért dróntámadás, hullanak az orosz katonai vezetők - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Portfolio
Barbadosi és palaui teherhajókat ért orosz dróntámadás Odessza kikötőjében, az FSZB az egyre jobban eldurvuló merényletsorozatok miatt megerősíti az orosz katonai vezetők védelmét. Mindeközben Kijev folytatja az orosz hadiipari komplexumok elleni támadásokat, melyekre Moszkva drónzáporokkal válaszol. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.
Megosztás

Váratlan fordulat jöhet: egészen máshogy csaphat le az iráni konfliktus, mint az orosz-ukrán háború

Amikor egy olyan felforgató esemény történik, mint az iráni háború, a profik rögtön történelmi példák után nyúlnak, amelyek aztán a viszonyítási pontot jelentik a döntéshez. Most többen a 2022-es események megismétlődését látják a háborúban. Nagyot emelkedő olajár, megugró infláció, beszakadó tőzsdék. Ismerjük ezt a forgatókönyvet. De mi van, ha mégsem?

Megosztás

Oroszország drámai szigorítást vezetett be: diplomaták kongatják a vészharangot a Kreml húzása miatt

Oroszország drámai mértékben fokozta az internet feletti ellenőrzést. A hatóságok a nagyvárosokban rendszeresen zavarják a mobilinternetet, korlátozzák a népszerű üzenetküldő alkalmazásokat, és több száz VPN-szolgáltatást tiltottak le. A szigorító lépések mögött a Kreml belpolitikai kontrolljának erősítése áll az ukrajnai háború árnyékában.

Megosztás

Jelentett az ukrán légvédelem

Az ukrán légierő jelentése szerint Oroszország 156 drónt indított az éjszaka folyamán, ebből a légvédelem 133-at fogott el.

(Telegram)

Megosztás

Csütörtöki hírfolyamunk ide kattintva olvasható.

Kapcsolódó cikkünk

Címlapkép forrása: Pablo Miranzo/Anadolu via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

Network on Wheels - Portfolio Sunday business ride

Network on Wheels - Portfolio Sunday business ride

2026. március 22.

Járműipar 2026

2026. március 26.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility