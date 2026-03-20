Levadászta Amerika legendás F-35-ös vadászgépét az iráni légvédelem – Megfejtették az oroszok, milyen fegyvert használtak

Az iráni haderő valószínűleg egy nyugaton SA-67 néven ismert légvédelmi rakétarendszerrel találta el azt az F-35-ös vadászbombázót, amelynek a napokban kényszerleszállást kellett végrehajtania – fejtegeti Jurij Knutov orosz katonai szakértő az MK.ru hasábjain.

A napokban az iráni légvédelem eltalált egy amerikai F-35-ös ötödik generációs vadászbombázót a légtérben, a gépnek kényszerleszállást kellett végrehajtania, a találatot az amerikai Középső Parancsnokság (CENTCOM) is elismerte.

Jurij Knutov úgy látja: elképzelhető, hogy a gépet egy orosz S-300PMU2-es légvédelmi rendszer találta el, de

a felvételek alapján valószínűbb, hogy Irán egy úgynevezett SA-67-es légvédelmi rakétát használt.

Knutov a rakéta képességeiről azt állítja: az eszköz lényegében egy hibrid cirkálórakéta, melyet a légvédelem felküld a levegőbe, majd a földről betáplált parancsok alapján képes irányt módosítani és úgy befogni, eltalálni különféle légi célpontokat.

Ez az iráni hadsereg és az IRGC legfejlettebb légvédelmi fegyvere”

– magyarázza az orosz szakértő.

Hozzátette: az F-35-ös észlelése nem lehetetlen, hiába hívják alacsony radarképe miatt az amerikaiak „lopakodónak” a vadászbombázót. Az orosz szakértő azt állította: az orosz Hmeimim légibázison is észlelték és követni tudták az F-35-ösökat, amikor korábban azok Szíriában dolgoztak.

Arra is kitért, hogy szerinte hiába hajtott végre kényszerleszállást az amerikai F-35-ös, elképzelhető, hogy a kár javíthatatlan lesz, ha ez beigazolódik, megtörtént az első eset, hogy az amerikai légierő harcban elvesztett egy ilyen repülőgépet.

