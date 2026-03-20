Megérkezett a lista: kiderült, mennyi áldozatot követelt eddig a közel-keleti háború

Ezrek vesztették életüket a Közel-Keleten az Egyesült Államok és Izrael 2025. február 28-i, Irán elleni támadása, majd az azt követő iráni válaszcsapások nyomán. A Reuters által összesített, független forrásból meg nem erősített adatok szerint a legtöbb halálos áldozatot Iránban követelte a konfliktus, amely azóta számos térségbeli országra kiterjedt.

Az amerikai székhelyű HRANA emberi jogi szervezet

3186 iráni halálos áldozatról számolt be.

Közülük 1394-en civilek, és legalább 210-en gyermekek voltak. Az iráni állami média és Irán ENSZ-nagykövete ennél lényegesen alacsonyabb számokat közölt, 1270, illetve 1332 főt. Ezt a jelentős eltérést a hatóságok nem indokolták meg.

Emellett az sem egyértelmű, hogy a hivatalos adatok magukban foglalják-e azt a 104 embert, akik az iráni fegyveres erők közlése szerint egy Srí Lanka közelében végrehajtott amerikai támadásban vesztették életüket március 4-én.

A libanoni hatóságok szerint

az országot érő izraeli légicsapások március 2. óta mintegy 1021 ember életét követelték, köztük több mint száz gyermekét.

Irakban legalább 60 ember halt meg, akiknek a többsége a síita Népi Mozgósítási Erők tagja volt.

Izraelben tizenöt civil vesztette életét. Közülük kilencen egy március 1-jei iráni rakétacsapás során haltak meg a Jeruzsálem melletti Bét Semesben. Az izraeli hadsereg emellett két katonát veszített Dél-Libanonban. A megszállt Ciszjordániában négy palesztin nő esett áldozatul egy iráni rakétacsapásnak.

Az Egyesült Államok összesen tizenhárom katonát veszített a konfliktusban. Hatan egy Irak felett lezuhant légi utántöltő repülőgép balesetében haltak meg, heten pedig az Irán elleni hadműveletek során estek el.

Az Öböl-menti országokat is elérték az iráni csapások.

Az Egyesült Arab Emírségekben nyolcan, Kuvaitban hatan, Bahreinben pedig ketten haltak meg. Szaúd-Arábiában két ember vesztette életét, amikor egy lövedék lakóövezetbe csapódott a Rijádtól délkeletre fekvő al-Hardzs városában.

Ománban összesen három halálos áldozatot jelentettek. Közülük ketten egy március 13-i dróntámadásban haltak meg a szohári ipari övezetben. Ez volt az első ománi területen bekövetkezett halálos incidens, mindez ráadásul akkor történt, amikor az ország épp közvetítői tárgyalásoknak adott otthont az Egyesült Államok és Irán között.

Szíriában négyen vesztették életüket, amikor február 28-án egy iráni rakéta eltalált egy épületet a déli Szuvajda városában. Mindemellett egy észak-iraki dróntámadásban egy francia katona is meghalt, hatan pedig megsebesültek egy terrorelhárítási kiképzőbázison.

Reuters

