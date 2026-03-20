Megmagyarázta Irán a NATO elleni támadásokat: azt mondják, teljesen más történik, mint amire mindenki gondol

Az iráni háború kezdte óta már két ballisztikus rakétát is elfogott Törökország, illetve a NATO-légvédelem, melyet feltételezhetően Irán lőtt ki az államra.
Modzstaba Hámenei ajatollah, Irán legfőbb vezére
ma tagadta, hogy megtámadták volna Törökországot, vagy a szomszédos Ománt.
Ezek hamis zászlós incidensek voltak, melyet Irán ellenségei kezdtek azért, hogy viszályt szítsanak a szomszédjaink közt, más országokban is történhet ilyen
– idézi az ajatollahot az Al-Dzsazíra.
Azt nem tagadta, hogy más országokat, mint például Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, Katar vagy Bahrein, célba vettek az iráni erők.
Az ajatollah arról is beszélt, hogy szerinte Irán ellenségei elszámolták magukat, hiszen az ország vezetése nem bukott meg, illetve felszólította Pakisztánt és Afganisztánt, hogy béküljenek ki.
Címlapkép forrása: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images
