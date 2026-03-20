Megmagyarázta Irán a NATO elleni támadásokat: azt mondják, teljesen más történik, mint amire mindenki gondol

Tagadja Irán legfőbb vezére, Modzstaba Hámenei, hogy támadást indítottak volna Törökország ellen.

Az iráni háború kezdte óta már két ballisztikus rakétát is elfogott Törökország, illetve a NATO-légvédelem, melyet feltételezhetően Irán lőtt ki az államra.

Modzstaba Hámenei ajatollah, Irán legfőbb vezére

ma tagadta, hogy megtámadták volna Törökországot, vagy a szomszédos Ománt.

Ezek hamis zászlós incidensek voltak, melyet Irán ellenségei kezdtek azért, hogy viszályt szítsanak a szomszédjaink közt, más országokban is történhet ilyen

– idézi az ajatollahot az Al-Dzsazíra.

Azt nem tagadta, hogy más országokat, mint például Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, Katar vagy Bahrein, célba vettek az iráni erők.

Az ajatollah arról is beszélt, hogy szerinte Irán ellenségei elszámolták magukat, hiszen az ország vezetése nem bukott meg, illetve felszólította Pakisztánt és Afganisztánt, hogy béküljenek ki.

