  • Megjelenítés
Megmagyarázta Irán a NATO elleni támadásokat: azt mondják, teljesen más történik, mint amire mindenki gondol
Globál

Megmagyarázta Irán a NATO elleni támadásokat: azt mondják, teljesen más történik, mint amire mindenki gondol

Portfolio
Tagadja Irán legfőbb vezére, Modzstaba Hámenei, hogy támadást indítottak volna Törökország ellen.

Az iráni háború kezdte óta már két ballisztikus rakétát is elfogott Törökország, illetve a NATO-légvédelem, melyet feltételezhetően Irán lőtt ki az államra.

Modzstaba Hámenei ajatollah, Irán legfőbb vezére

ma tagadta, hogy megtámadták volna Törökországot, vagy a szomszédos Ománt.

Ezek hamis zászlós incidensek voltak, melyet Irán ellenségei kezdtek azért, hogy viszályt szítsanak a szomszédjaink közt, más országokban is történhet ilyen

Még több Globál

– idézi az ajatollahot az Al-Dzsazíra.

Azt nem tagadta, hogy más országokat, mint például Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, Katar vagy Bahrein, célba vettek az iráni erők.

Az ajatollah arról is beszélt, hogy szerinte Irán ellenségei elszámolták magukat, hiszen az ország vezetése nem bukott meg, illetve felszólította Pakisztánt és Afganisztánt, hogy béküljenek ki.

Kapcsolódó cikkünk

Hallatott magáról az iráni legfőbb vezető, a Forradalmi Gárda újabb fontos emberét likvidálták – Híreink az iráni háborúról pénteken

Címlapkép forrása: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Zsidayval a balettben ugrálunk

A CEO nyaral, de mi Viktorral éhbérért is! Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#1

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Network on Wheels - Portfolio Sunday business ride

Network on Wheels - Portfolio Sunday business ride

2026. március 22.

Járműipar 2026

2026. március 26.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility