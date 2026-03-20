Melyik országot sújtja leginkább az energiaválság?

A harmadik öbölháború energiavásárlási lázat indukált a világ szegény országaiban. Nepálban annyian álltak sorba palackos gázért, hogy be kellett vezetni a jegyrendszert. Srí Lankán az üzemanyag-megtakarítás érdekében arra kérték a vállalatokat, hogy szerdánként zárjanak be. Pakisztánban bezárták az iskolákat, az egyetemek pedig online oktatásra tértek át. A háztartások és a kormányok éppen arra készülnek fel, amit az IMF vezetője, Kristalina Georgieva „elképzelhetetlennek” nevezett.

Ez az „elképzelhetetlen” valójában már korábban is megtörtént. Amikor a globális energiaellátás szűkül, a legszegényebbek szenvednek a legjobban. Ez a mintázat egyértelműen kirajzolódott Oroszország 2022-es ukrajnai inváziója után.

Mivel Európa energiatámogatást nyújtott a háztartások védelme érdekében, a kereslet fennmaradt, és az árak hosszabb ideig magasabbak maradtak, ami a terhet a kevesebb tartalékkal és szűkebb fiskális mozgástérrel rendelkező energiaimportőrökre hárította.

Az eredmény: válság.

A már amúgy is súlyos pénzügyi nyomás alatt álló Srí Lanka kimerítette devizatartalékait és fizetésképtelenné vált. A hasonlóképp szorongatott helyzettel szembesülő Pakisztán fizetési mérlegválságba csúszott, az IMF-hez fordult és drasztikusan csökkentette a behozatalt.

Mivel a Hormuzi-szoros gyakorlatilag lezárult, a legújabb csapás még súlyosabb lehet. Mely országok a legsebezhetőbbek egy makrogazdasági válság esetén? A kérdés megválaszolásához két dimenzióban gyűjtöttünk adatokat: a sokknak való kitettség és a sokk elnyelésére való képesség vizsgálva.

Az első dimenzió az országok energiaimporttól és az Öböl-menti országokból eredő energiától való függőségét mutatja; a második pedig pénzügyi puffereiket tükrözi. A két dimenzió összevetésével elkészült a leginkább veszélyeztetett feltörekvő piacok rangsorolása (lásd a fenti táblázatot és az alábbi ábrát).

Jordánia rendkívül kiszolgáltatott helyzetben van, és tartalékai csekélyek, bár a nyugati szövetségesekkel és az öböl-menti segítőkkel való kapcsolatai miatt esélyes a sürgősségi támogatásra. Pakisztán és Egyiptom szintén előkelő helyen szerepel mindkét listán.

Pakisztán GDP-jének mintegy 4%-át fordítja olaj- és gázimportra, amelynek közel 90%-át a Közel-Keletről szerzi be; Egyiptom GDP-jének körülbelül 3%-át fordítja erre, és ellátásának közel fele a régióból érkezik. Mindkét ország nagymértékben függ az Öböl-menti országokból érkező pénzátutalásoktól is, amelyek GDP-jük körülbelül 5–6%-át teszik ki, és amelyek csökkenhetnek, ha a háború megzavarja a munkaerőpiacokat, vagy a munkavállalókat hazatérésre kényszeríti.

A védettek és az elszigeteltek – Feltörekvő piacok, kitettség és ellenállóképesség az iráni háború okozta olajár-sokk esetén, 2024-es vagy a legfrissebb elérhető adatok szerint. x-tengely: kitettségi pontszám†, y-tengely: ellenállóképességi pontszám* Bal felső kvadráns: Alacsony kitettség, erős pufferek; Jobb felső kvadráns: Magas kitettség, erős pufferek; Bal alsó kvadráns: Alacsony kitettség, gyenge pufferek; Jobb alsó kvadráns: Magas kitettség, gyenge pufferek *A devizatartalékok és a külső államadósság alapján; †A nettó olaj- és gázimport, a Közel-Keletről érkező olaj- és gázimport, valamint az Öböl-menti országokból érkező pénzátutalások alapján Forrás: ENSZ; Világbank; IMF; nemzeti statisztikai hivatalok; The Economist

Az energiaárak emelkedése miatt az importszámlák megnőnek, a hazautalások beáramlása pedig nyomás alá kerül – ezáltal nő a folyó fizetési mérleg hiánya, és a valutákon is erősödik a szorítás.

A gyengébb valuta pedig csak még tovább drágítja a dollárban elszámolt olajat. A megnövekedett hiány fedezéséhez szükséges dollárokat valahonnan elő kell teremteni: tartalékokból, külföldi hitelfelvételből vagy más importcikkekre vonatkozó kiadáscsökkentésből. Pakisztánban és Egyiptomban azonban az ilyen pufferek korlátozottak.

Pakisztán devizatartalékai kevesebb mint három hónapnyi importot fedeznek, ami elmarad az IMF által ajánlott minimumtól. Egyiptom a közelmúltbeli külső támogatás ellenére is gigantikus külső adósságterhet cipel. Idén körülbelül 29 milliárd dollárnyi adóssága jár le – ez a devizatartalékainak több mint fele.

Ez korlátozza az ország képességét egy újabb sokk elviselésére.

Ahogy a finanszírozási feltételek szigorodnak és a tőkeáramlás megfordul – a globális befektetők máris kivonják a pénzüket a feltörekvő piaci adósságalapokból –, egy magasabb üzemanyag-számla hamar fizetési mérleg-válságba fordulhat át.

Banglades és Srí Lanka is sebezhetőnek tűnik, annak ellenére, hogy kitettségük csupán közepes mértékű. Banglades tartalékai alig fedezik a háromhavi importot, és az ország már részt vesz egy IMF-programban. Ruhagyárai – amelyek exportgazdaságának gerincét képezik – importált üzemanyaggal működnek, így a magasabb energiaköltségek mindkét oldalról rontják a kereskedelmi mérleget. Srí Lanka hasonló helyzetben van. Csak nemrég került ki a 2022-es fizetésképtelenségből, amelyet részben a korábbi energiaár-sokk váltott ki, és a pufferei továbbra is csenevészek.

Vannak olyan országok is, amelyek ugyan szintén jelentős kockázati kitettséggel bírnak, ám mégis nagyobb esélyük van a sokk leküzdésére. Thaiföld a GDP-je mintegy 7%-át költi olaj- és gázimportra – többet, mint bármelyik ország a mintánkban –, ugyanakkor közel száznapi importnak megfelelő stratégiai olajtartalékkal, és több mint héthavi importra elegendő devizatartalékkal rendelkezik.

Ilyen pufferekkel pedig képes lehet az ország időt nyerni.

Nepál a hazautalásoktól való függőségével tűnik ki. A Világbank legfrissebb becslései szerint a GDP-jének megdöbbentő 8%-a a Perzsa-öbölben dolgozó munkavállalóktól származik, és az országnak alig van olajkészlete. Ezzel szemben rengeteg kemény valutával rendelkezik.

India valószínűleg képes lesz megbirkózni a helyzettel. A GDP-je nagyjából 3%-át költi külföldi energiaforrásokra, amelyeknek nagyjából a fele a Közel-Keletről származik (a mindennapi főzéshez használt gázpalackokból – PB-gáz – máris hiány van).

De legalább jelentős tartalékokkal rendelkezik. A devizatartalékai körülbelül hét hónapra elegendő importot fedeznek; a hivatalos és kereskedelmi olajkészletek pedig körülbelül 70 napra elegendőek.

Emellett helyettesíteni is tudja az Öböl-menti forrásait. Finomítói az alacsonyabb minőségű nyersolaj feldolgozására is alkalmasak,

így képesek befogadni az orosz olajat, amire sok más ország nem képes.

Nem úgy, mint Ázsia nagy része, India az importált gázt csak kis mértékben használja villamosenergia-termelésre, erre a célra inkább helyben bányászott szenet használ. Ezzel pedig el tudja kerüli, hogy az energiaárak jelentős emelkedése átgyűrűzzön a gazdaságba.

Még ha az országok el is kerülik a makrogazdasági válságot, a humanitárius következmények így is rendkívül súlyosak lehetnek.

A földgázból előállított nitrogénműtrágya egyre drágul, ami a szegény országokban az élelmiszer-termelés költségeinek emelkedését vonja maga után.

A Világélelmezési Program a héten arra figyelmeztetett, hogy

ha a konfliktus nem ér véget hamarosan, 2026-ban rekordszintre emelkedhet az akut éhezésben szenvedők száma.

A valuták stabilizálása és az import finanszírozása elháríthatja a pénzügyi válságot, ám az élelmiszerek megfizethetőségének biztosítása már más kérdés.

