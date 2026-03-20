Sorra likvidálják az iráni rezsim fontos embereit: megszólalt az új legfőbb vezető, mit kell most tenni

Hámenei a március 9-i kinevezése óta egyetlen nyilvános eseményen sem vett részt. Pénteken közzétett, Maszúd Peszeskján elnöknek címzett üzenetében így fogalmazott:
A biztonságot meg kell tagadni a belső és külső ellenségektől, ugyanakkor biztosítani kell valamennyi honfitársunk számára.
Az új legfőbb vezető azután reagált a történtekre, hogy Izrael kedd éjjel egy teheráni légicsapásban végzett Eszmáil Hatíb iráni hírszerzési miniszterrel. Mindössze egy nappal korábban ölték meg Ali Laridzsánit, az ország legfőbb biztonsági vezetőjét.
Hámenei üzenetében Hatíbot "önfeláldozó veteránként" jellemezte. Egyúttal felszólította a hírszerzési minisztériumot, hogy fokozott erőfeszítésekkel pótolja a miniszter elvesztése okozta űrt.
Irán február vége, az Izraellel és az Egyesült Államokkal kirobbant konfliktus kezdete óta tucatnyi magas rangú tisztségviselőt és katonai parancsnokot veszített el. Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter a hét elején közölte, hogy a teheráni izraeli csapásokban maga Modzstaba Hámenei is könnyebb sérüléseket szenvedett, de azóta már felépült.
Pénteken egy légicsapásban életét vesztette Ali Mohammad Naeini tábornok, az iráni Forradalmi Gárda szóvivője is.
Címlapkép forrása: Majid Saeedi/Getty Images
Egy láthatatlan hiba, és megállhat a cég: brutális ára lehet egy IT-támadásnak
Ezt a kockázatot még mindig alábecsülik a cégek.
Vészhelyzetre hivatkozva lépett az Egyesült Államok: gigantikus fegyverüzletet hagytak jóvá a kongresszus megkerülésével
Túl gyorsan használják el a szövetségesek a rakétákat.
Az olajárrobbanás miatt több home office-t sürget a Nemzetközi Energiaügynökség
A légi közlekedés elkerülését is javasolják.
Fájdalmas döntést hozott az IKEA-áruházakat működtető cég
Leépítések jönnek.
Bejelentést tett az amerikai pénzügyminiszter, esik az olajár
Kis fellélegzés.
Kinevezték a rezsim pitbullját: lefejezte a katonai vezetést az elrabolt elnök utódja
De az elnyomás jottányit sem enyhülhet.
A globális feszültségek átírhatják a szezont Horvátországban – Sokan kivárnak a nyárra
Az előfoglalások erősek.
Szavazz ránk, hátha nyerünk a Klasszison
Idén is indul a HOLD a Klasszis díjátadón, három kategóriában tudsz ránk szavazni: a legjobb alapkezelő, a legjobb portfóliómenedzser és a legjobb feltörekvő portfóliómenedzser esetén... T
Lassan annyi robot dolgozik az Amazonnál, mint élő ember
Az Amazonnál évek óta stagnál a munkavállalói létszám, míg a robotok brutálisan gyarapodnak. Ez nem egyedi sztori, hanem trend. Évek óta hallgatom, hogy a ChatGPT elveszi a 
"Repülő" komppal forradalmasítja közlekedését Stockholm
2024-ben Stockholmban teszteltek először egy hidrofil kompot, ami egy friss jelentés szerint akár 94 százalékkal képes csökkenteni a károsanyag-kibocsátást, ráadásul
Helyi iparűzési adó: tipikus hibák a HIPA-alap számításánál
A helyi iparűzési adóalap (HIPA-alap) pontos meghatározása az év végi zárási feladatok egyik meghatározó lépése. Bár a helyi iparűzési adó mértéke jellemzően alacsony, a HIPA adóa
A szakszervezetek megfojtják a gazdaságot?
A munkavállalók jogainak kiterjesztése a 20. század egyik legnagyobb vívmánya. Gondolhatnánk, hogy ez csak a dolgozóknak jó, de véleményem szerint mindenki jobban jár vele, a tulajdonosok
Eljöhet Magyarországon a készpénz újabb aranykora? A statisztikák nem ezt támasztják alá
Egyre több bankautomata van hazánkban, emellett a lakossági készpénzfelvételek összege is érdemben emelkedett 2025. IV. negyedévében az MNB statisztikái alapján. Ettől függetlenül nem jelent
Így kereskednek a hedge fundok - HOLD Minutes
A HOLD Minutes e heti részében Kovács Szilárd, a Palomar alap kezelője mondja el, hogyan kereskednek a hedge fundok, és ehhez képest mit csinál a... The post Így kereskednek a hedge fundok –
Bőven lehetne már AI a városokban, csak még nem tudjuk használni
Az AI-t számtalan helyen lehetne használni, hogy olcsóbbá, egyszerűbbé, hatékonyabbá tegye a városok működését, mégsem látjuk a tömeges bevezetést. Pedig a szoftveres megoldások bevezeté
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Kilőtt a gázár: mi lesz a magyar rezsiárakkal, ha sokáig ezen a szinten marad?
Főleg a cégeknek kell tartaniuk a magas áraktól.
A teljes hazai benzin- és dízelkészletet felszabadították – Megtudtuk, mekkora a baj
Három lábon áll a magyarországi ellátás.
Bod Péter Ákos: a hitelminősítők készen állnak – Mennyire aggódhat Magyarország?
Olajválságálló a magyar gazdaság?