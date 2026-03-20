Sorra likvidálják az iráni rezsim fontos embereit: megszólalt az új legfőbb vezető, mit kell most tenni

Hámenei a március 9-i kinevezése óta egyetlen nyilvános eseményen sem vett részt. Pénteken közzétett, Maszúd Peszeskján elnöknek címzett üzenetében így fogalmazott:

A biztonságot meg kell tagadni a belső és külső ellenségektől, ugyanakkor biztosítani kell valamennyi honfitársunk számára.

Az új legfőbb vezető azután reagált a történtekre, hogy Izrael kedd éjjel egy teheráni légicsapásban végzett Eszmáil Hatíb iráni hírszerzési miniszterrel. Mindössze egy nappal korábban ölték meg Ali Laridzsánit, az ország legfőbb biztonsági vezetőjét.

Hámenei üzenetében Hatíbot "önfeláldozó veteránként" jellemezte. Egyúttal felszólította a hírszerzési minisztériumot, hogy fokozott erőfeszítésekkel pótolja a miniszter elvesztése okozta űrt.

Irán február vége, az Izraellel és az Egyesült Államokkal kirobbant konfliktus kezdete óta tucatnyi magas rangú tisztségviselőt és katonai parancsnokot veszített el. Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter a hét elején közölte, hogy a teheráni izraeli csapásokban maga Modzstaba Hámenei is könnyebb sérüléseket szenvedett, de azóta már felépült.

Pénteken egy légicsapásban életét vesztette Ali Mohammad Naeini tábornok, az iráni Forradalmi Gárda szóvivője is.

