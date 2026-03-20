Sorra likvidálják az iráni rezsim fontos embereit: megszólalt az új legfőbb vezető, mit kell most tenni
Pénteken megszólalt Irán új legfőbb vezetője, Modzstaba Hámenei, annak apropóján, hogy néhány napja egy támadásban életét vesztette Irán hírszerzési minisztere, Eszmáíl Hatíb – írja a CNN.

Hámenei a március 9-i kinevezése óta egyetlen nyilvános eseményen sem vett részt. Pénteken közzétett, Maszúd Peszeskján elnöknek címzett üzenetében így fogalmazott:

A biztonságot meg kell tagadni a belső és külső ellenségektől, ugyanakkor biztosítani kell valamennyi honfitársunk számára.

Az új legfőbb vezető azután reagált a történtekre, hogy Izrael kedd éjjel egy teheráni légicsapásban végzett Eszmáil Hatíb iráni hírszerzési miniszterrel. Mindössze egy nappal korábban ölték meg Ali Laridzsánit, az ország legfőbb biztonsági vezetőjét.

Hámenei üzenetében Hatíbot "önfeláldozó veteránként" jellemezte. Egyúttal felszólította a hírszerzési minisztériumot, hogy fokozott erőfeszítésekkel pótolja a miniszter elvesztése okozta űrt.

Hallatott magáról az iráni legfőbb vezető, a Forradalmi Gárda újabb fontos emberét likvidálták – Híreink az iráni háborúról pénteken

Külföldi hajókat ért dróntámadás, hullanak az orosz katonai vezetők - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Kimondta a brit kormánypárt befolyásos arca: vissza kell lépni az Európai Unióba, hiba volt a brexit

Irán február vége, az Izraellel és az Egyesült Államokkal kirobbant konfliktus kezdete óta tucatnyi magas rangú tisztségviselőt és katonai parancsnokot veszített el. Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter a hét elején közölte, hogy a teheráni izraeli csapásokban maga Modzstaba Hámenei is könnyebb sérüléseket szenvedett, de azóta már felépült.

Pénteken egy légicsapásban életét vesztette Ali Mohammad Naeini tábornok, az iráni Forradalmi Gárda szóvivője is.

Network on Wheels - Portfolio Sunday business ride

Network on Wheels - Portfolio Sunday business ride

2026. március 22.

Járműipar 2026

2026. március 26.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Az amerikai hegemónia a szemünk láttára omlik össze
Váratlan fordulat jöhet: egészen máshogy csaphat le az iráni konfliktus, mint az orosz-ukrán háború
Égeti a pénzt az iráni háború, Trump szárazföldi inváziót fontolgat - Percről percre az iráni háborúról csütörtökön
