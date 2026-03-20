Súlyos fordulat a közel-keleti háborúban: Irán már tárgyalni sem hajlandó a Hormuzi-szoros újranyitásáról
A folytatódó amerikai–izraeli támadások közepette Irán már tárgyalni sem hajlandó a Hormuzi-szoros újranyitásáról. A teheráni vezetéssel közvetlen kapcsolatban álló források szerint ez egyre súlyosabb energiaválságot vetít előre Európa számára - írta meg a Bloomberg.

Egy Teheránhoz közel álló belső forrás beszámolója alapján Irán már tárgyalni sem hajlandó a Hormuzi-szoros újranyitásáról, mert minden erejét a túlélés köti le.

Az energetikai infrastruktúra elleni izraeli csapások, valamint a magas rangú tisztviselők – köztük Ali Laridzsáni biztonsági főnök – likvidálása Irán szerint súlyos háborús eszkalációt jelent.

Ez a helyzet pedig gyakorlatilag leállította a kereskedelmi hajóforgalom újraindítására irányuló erőfeszítéseket.

Az Egyesült Királyság és Franciaország által szorgalmazott tengeri konvojkísérő missziók elveszítették lendületüket, miközben a konfliktus végét még senki sem látja.

A fegyveres konfliktus során eddig több mint 4200 ember vesztette életét a térségben, a Hormuzi-szoroson keresztül zajló hajóforgalom pedig lényegében megbénult. A szoros a világ kőolaj- és LNG-szállításának mintegy ötödét bonyolítja le.

A bizonytalanság hatására a Brent nyersolaj ára csütörtökön 2022 közepe óta nem látott rekordszinten zárt.

A válság különösen azután mélyült el, hogy Izrael lebombázta a Dél-Parsz gázmezőt, Irán pedig megtámadta a Rász Laffan gázlétesítményt. Ez utóbbi csapás évekre visszavetheti Katar gázszállítási kapacitását.

Az Európai Központi Bank csütörtökön közzétett elemzése szerint egy tartós ellátási zavar az euróövezeti inflációt 6,3 százalékra emelné, egyúttal pedig rövid recessziót is előidézne.

Az EU-tagállamok arra számítanak, hogy a kialakuló gázhiány licitháborút indít el Ázsiával az elérhető LNG-szállítmányokért, mivel az amerikai LNG-termelés növekedése csupán részben képes kompenzálni a katari kapacitás kiesését. Ez a verseny évekre magasan tarthatja az inflációt.

Mindez alapjaiban kérdőjelezi meg Európa tervét az orosz energiahordozókról való teljes leválásra, amely éppen a közel-keleti és amerikai beszállítók kapacitásbővítésére épült. Egyre nő a kockázata annak is, hogy az orosz olajra tervezett embargót elhalasztják. Ez a Bloomberg elemzői szerint óriási ajándék lenne Vlagyimir Putyin számára, hiszen az emelkedő olajárak nagyban segítik a háborúja finanszírozását.

Friedrich Merz német kancellár csütörtökön úgy fogalmazott:

A valódi kérdés most az, hogy Európa érvényesítse pozícióját ebben az egyre nehezebb világban, és lépést tudjon tartani védelmi képességei, valamint energiaellátása terén egyaránt. Mindez csak erős gazdasággal lehetséges.

Ulf Kristersson svéd miniszterelnök a háború globális következményeire figyelmeztetett, míg Rob Jetten holland kormányfő súlyos világméretű hatásoktól tartott. Egy magas rangú kormányzati tisztviselő szerint a világ most szembesült azzal, hogy Irán nem ismer korlátokat. Még ha a szoros újra meg is nyílna, az infrastruktúra helyreállítása nélkül a pozitív hatás erősen korlátozott marad.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A CEO nyaral, de mi Viktorral éhbérért is! Jó szórakozást!

