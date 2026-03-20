Vészhelyzetre hivatkozva lépett az Egyesült Államok: gigantikus fegyverüzletet hagytak jóvá a kongresszus megkerülésével
Az Egyesült Államok több mint 16,5 milliárd dollár értékben hagyott jóvá fegyvereladási csomagokat közel-keleti szövetségesei számára. Ezek a beszerzések elsősorban a rakéta- és drónfenyegetések elhárítását szolgálják - tudósított a Defense News.

Az amerikai külügyminisztérium csütörtökön közzétett közleményeiből kiderül, hogy a csomagok az Egyesült Arab Emírségeknek, Kuvaitnak és Jordániának szólnak. A fegyverzetek a fejlett radarrendszerektől a drónelhárító technológiákon át a repülőgép-fegyverzetekig terjednek. A bejelentés időzítése nem véletlen. Az Irán elleni háború során jelentősen felszaporodtak a rakéta- és dróntámadások a térségben. Ez a folyamat komoly terhet ró az amerikai erők, valamint a regionális szövetségesek védelmét biztosító légvédelmi rendszerekre.

A tárca tájékoztatása szerint a külügyminiszter vészhelyzetre hivatkozva engedélyezte az azonnali értékesítést.

Ezzel megkerülték a fegyverexportról szóló törvény által előírt szokásos kongresszusi felülvizsgálati eljárást.

A legnagyobb tételt az Emírségeknek szánt, 4,5 milliárd dollár értékű nagy hatótávolságú radarrendszer jelenti. Ezt kifejezetten a THAAD-rendszerrel való integrációra tervezték. Az Emírségek emellett 2,1 milliárd dollárért telepíthető drónelhárító rendszereket, 1,22 milliárd dollár értékben levegő-levegő rakétákat, valamint 644 millió dollárért F-16-os fegyverzeteket és modernizációs csomagokat szerez be.

Kuvait 8 milliárd dollár értékben vásárol alsóbb légtérréteget védő légvédelmi és rakétavédelmi radarokat. Ezeket a rövidebb hatótávolságú fenyegetések felderítésére fejlesztették ki. Jordánia 70,5 millió dolláros csomagja pedig a meglévő harcirepülőgép-flotta karbantartásához szükséges javításokat és alkatrészeket tartalmazza.

Ezek az értékesítések összességében egy többrétegű légvédelmi rendszer kiépítését célozzák. Egy ilyen integrált hálózat a különböző távolságokból érkező fenyegetések észlelésére és elfogására egyaránt képes. A beszerzések sürgető voltát az is alátámasztja, hogy elemzők szerint az amerikai légvédelmi rendszerek felhasználási üteme már meghaladja a készletek utánpótlásának tempóját.

