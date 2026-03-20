Vészjósló számokat közöltek a Balatonról: drasztikus mennyiségű víz tűnt el
Vészjósló számokat közöltek a Balatonról: drasztikus mennyiségű víz tűnt el

Az elmúlt tíz év legalacsonyabb tavaszi vízállását mérik a Balatonnál, ami komoly gondot vetít előre a nyári szezonra - írja az Időkép. A jelenlegi vízszint erősen elmarad az elvárttól, és ha nem érkezik hamarosan kiadós csapadék, őszre olyan kritikus szintre csökkenhet a magyar tenger vízállása, ami már a hajózást is veszélyeztetheti.

A március 20-án mért 90 centiméteres vízszint több mint 20 centivel alacsonyabb az ilyenkor ideálisnak számító 110-115 centiméteres maximális szabályozási szintnél.

A vízügyi szakemberek az elmúlt években épp a forró nyarak miatti párolgási veszteség ellensúlyozására emelték meg a siófoki vízmérce szerinti felső szabályozási határt 120 centiméterre, ezzel kívántak kellő tartalékot képezni a Balatonban. A jelenlegi kiinduló állapot azért különösen aggasztó, mert a nyári hónapokban a természetes apadás a 30-40 centimétert is elérheti,

így őszre a vízállás akár 50-60 centiméter köré süllyedhet, ami akár korlátokat szabhat a hajózásnak is.

A drasztikus vízhiány már most szembetűnő. Miközben két évvel ezelőtt, a 123 centi magas vízállás miatt a part menti sétányokat elöntötte a víz, idén tavasszal a strandokon már kilátszanak a homokpadok.

Ez a drasztikus, 33 centiméteres különbség mindössze két év alatt jól szemlélteti a klímaváltozás okozta szélsőségeket

- áll az Időkép cikkében.

A tó biztonságos vízszintjének visszaállításához az átlagosnál 20-30 százalékkal csapadékosabb tavaszra lenne szükség, ami a következő két hónapban mintegy 150-200 milliméter esőt jelentene.

A meteorológiai előrejelzések szerint azonban erre hiába várunk a közeljövőben: a következő egy hétben nincs kilátás olyan kiadós, áztató csapadékra, amely érdemben javítana a Balaton helyzetén.

