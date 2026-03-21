Amerika már a háború végére készül, de Irán kemény választ adott Trump bejelentésére - Híreink az iráni háborúról szombaton
Amerika már a háború végére készül, de Irán kemény választ adott Trump bejelentésére - Híreink az iráni háborúról szombaton

Donald Trump péntek este - a tőzsdék zárását követően - azt írta, hogy fontolgatja az Egyesült Államok Irán elleni háborújának fokozatos leépítését, mivel az amerikai hadsereg „nagyon közel” áll a kitűzött célok eléréséhez. Eközben az Egyesült Államok aznap harminc napra felfüggesztette az iráni kőolaj tengeri vásárlására vonatkozó szankciókat, aminek célja az amerikai-izraeli-iráni konfliktus nyomán megugrott olajárak enyhítése. A lépések egyelőre nem hatották meg Iránt: a perzsa állam szombatra virradóra több ballisztikus rakétával támadta Izraelt. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború eseményeivel.
Trump nem erre gondolhatott

Szombatra virradóra Irán ismét rakétatámadást indított Izrael ellen.

A közlés szerint a légvédelmi rendszerek már működésbe léptek, hogy elfogják az Iránból nemrég indított rakétákat.

A támadás jelzésértékű volt: Trump pénteki megszólalása, miszerint „megkezdődhet Amerika kivonulása a térségből” nem befolyásolta érdemben a perzsa állam fellépését. Mindez arra világít rá, hogy ha Amerika ki is vonul a Közel-Keletről, akkor egy nagyon instabil állapotban hagyja ott a régiót, ami további konfliktusokhoz vezethet.

(Forrás: Al Jazeera)

Váratlan fordulat: Irán kész átengedni a japán hajókat a Hormuzi-szoroson

Irán készen áll arra, hogy átengedje a japán érdekeltségű hajókat a Hormuzi-szoroson – közölte a Kyodo japán hírügynökség Abbász Aragcsi iráni külügyminiszterre hivatkozva.

Váratlan fordulat: Irán kész átengedni a japán hajókat a Hormuzi-szoroson
Kezd kifogyni a lehetőségekből az Egyesült Államok? Újabb lépéssel próbálják megfékezni az iráni háború miatt elszállt olajárakat

A Trump-kormányzat pénteken harminc napra felfüggesztette az iráni kőolaj tengeri vásárlására vonatkozó szankciókat, aminek célja az amerikai-izraeli-iráni konfliktus nyomán megugrott olajárak enyhítése. Alig több mint két hét alatt ez már a harmadik ilyen jellegű könnyítés.

Kezd kifogyni a lehetőségekből az Egyesült Államok? Újabb lépéssel próbálják megfékezni az iráni háború miatt elszállt olajárakat
Donald Trump a háború végéről beszélt

Donald Trump azt írta, hogy fontolgatja az Egyesült Államok Irán elleni háborújának fokozatos leépítését, mivel az amerikai hadsereg „nagyon közel” áll a kitűzött célok eléréséhez.

Donald Trump a háború végéről beszélt
Ez történt pénteken

A CEO nyaral, de mi Viktorral éhbérért is! Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast,

