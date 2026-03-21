Amerika már a háború végére készül, de Irán kemény választ adott Trump bejelentésére - Híreink az iráni háborúról szombaton

Szombatra virradóra Irán ismét rakétatámadást indított Izrael ellen.

A közlés szerint a légvédelmi rendszerek már működésbe léptek, hogy elfogják az Iránból nemrég indított rakétákat.

A támadás jelzésértékű volt: Trump pénteki megszólalása, miszerint „megkezdődhet Amerika kivonulása a térségből” nem befolyásolta érdemben a perzsa állam fellépését. Mindez arra világít rá, hogy ha Amerika ki is vonul a Közel-Keletről, akkor egy nagyon instabil állapotban hagyja ott a régiót, ami további konfliktusokhoz vezethet.

(Forrás: Al Jazeera)