Fordulat az időjárásban: jelentős csapadék érkezhet, visszatér a havazás Magyarország szomszédjában
Fordulat az időjárásban: jelentős csapadék érkezhet, visszatér a havazás Magyarország szomszédjában

A jövő hét második felétől markáns időjárási fordulat éri el Közép-Európát. Bár a csapadék pontos mennyisége és területi eloszlása egyelőre bizonytalan, az már biztos, hogy kiadós esőkre és erős lehűlésre kell készülni. A hegyvidékeken havazás is várható, a hét végén pedig helyenként fagyveszély fenyeget - számolt be a The Weather On Maps friss előrejelzésében.

Ciklon alakul ki Közép-Európában, amelyből egy úgynevezett hidegcsepp (cut-off örvény) válik le. Ez a légörvény napokon keresztül Magyarország felett ragad, meghatározva időjárásunkat. A légörvény tartósan felhős, csapadékos és barátságtalan időt hoz magával. A jelentős csapadék és a lehűlés következtében

az Alpok, valamint a Kárpátok közepes és nagyobb magasságaiban kiadós havazás várható.

Az Alpok területén akár 60 centiméteres hó is kialakulhat, míg a Kártpátok déli része 30-40 centimétert kaphat:

Ezzel párhuzamosan a hét legvégére Magyarországtól északnyugatra már komolyabb fagyveszély is kialakulhat.

A globális meteorológiai modellek mind jelzik a gyökeres fordulatot az időjárásban, de a csapadék pontos területi eloszlását illetően még megoszlanak a modellfutások. Az európai IFS modelljei szerint az esőzés súlypontja tőlünk nyugatra, az Alpok térségében lesz. Ennek következtében itthon a Dunántúl kaphatja a legtöbb csapadékot, akár 7-8 centimétert is. Ezzel szemben az amerikai modell (GFS) fő futása szélsőségesebb eloszlással számol, és a Kárpát-medence keleti felére várja a csapadék zömét.

Bár a modellek a várható csapadékmennyiségeket illetően még bizonytalanok, a tendencia egyértelmű. Ahogy közeledünk a kérdéses időszakhoz, a számítások egyre csapadékosabb időjárást jeleznek előre.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A CEO nyaral, de mi Viktorral éhbérért is! Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast,

Network on Wheels - Portfolio Sunday business ride

Network on Wheels - Portfolio Sunday business ride

