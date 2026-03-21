Fordulat az időjárásban: jelentős csapadék érkezhet, visszatér a havazás Magyarország szomszédjában

Ciklon alakul ki Közép-Európában, amelyből egy úgynevezett hidegcsepp (cut-off örvény) válik le. Ez a légörvény napokon keresztül Magyarország felett ragad, meghatározva időjárásunkat. A légörvény tartósan felhős, csapadékos és barátságtalan időt hoz magával. A jelentős csapadék és a lehűlés következtében

az Alpok, valamint a Kárpátok közepes és nagyobb magasságaiban kiadós havazás várható.

Az Alpok területén akár 60 centiméteres hó is kialakulhat, míg a Kártpátok déli része 30-40 centimétert kaphat:

Ezzel párhuzamosan a hét legvégére Magyarországtól északnyugatra már komolyabb fagyveszély is kialakulhat.

A globális meteorológiai modellek mind jelzik a gyökeres fordulatot az időjárásban, de a csapadék pontos területi eloszlását illetően még megoszlanak a modellfutások. Az európai IFS modelljei szerint az esőzés súlypontja tőlünk nyugatra, az Alpok térségében lesz. Ennek következtében itthon a Dunántúl kaphatja a legtöbb csapadékot, akár 7-8 centimétert is. Ezzel szemben az amerikai modell (GFS) fő futása szélsőségesebb eloszlással számol, és a Kárpát-medence keleti felére várja a csapadék zömét.

Bár a modellek a várható csapadékmennyiségeket illetően még bizonytalanok, a tendencia egyértelmű. Ahogy közeledünk a kérdéses időszakhoz, a számítások egyre csapadékosabb időjárást jeleznek előre.

