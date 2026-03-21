  • Megjelenítés
FONTOS Váratlan fordulat: Irán olyan távolságból mért csapást egy amerikai bázisra, amit eddig lehetetlennek hittek
Ilyen rakétatámadás még nem volt: Irán új szintre lépett, miközben Donald Trump a kivonulást emlegeti - Híreink az iráni háborúról szombaton
Globál

Ilyen rakétatámadás még nem volt: Irán új szintre lépett, miközben Donald Trump a kivonulást emlegeti - Híreink az iráni háborúról szombaton

Portfolio
Donald Trump péntek este - a tőzsdék zárását követően - azt írta, hogy fontolgatja az Egyesült Államok Irán elleni háborújának fokozatos leépítését, mivel az amerikai hadsereg „nagyon közel” áll a kitűzött célok eléréséhez. Eközben az Egyesült Államok aznap harminc napra felfüggesztette az iráni kőolaj tengeri vásárlására vonatkozó szankciókat, aminek célja az amerikai-izraeli-iráni konfliktus nyomán megugrott olajárak enyhítése. A lépések egyelőre nem hatották meg Iránt: a perzsa állam szombatra virradóra több ballisztikus rakétával támadta Izraelt, valamint egy az Indiai-óceánon található amerikai-brit katonai bázist is, amit eddig lehetetlennek tartottak. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború eseményeivel.
Megosztás

Nem csak Izraelt támadták

Az Egyesült Arab Emírségek megerősítette, hogy

szombat hajnalban iráni rakétákat és drónokat fogtak el a légterükben.

A térségben továbbra is fokozott készültség van érvényben, különösen azt követően, hogy iráni figyelmeztetések szerint a közeljövőben célponttá válhat Ras al-Khaimah, az ország fővárosa. A lakosokat egyes információk szerint meghatározott útvonalakon történő távozásra szólították fel.

(Forrás: Al Jazeera)

Megosztás

Váratlan fordulat: Irán olyan távolságból mért csapást egy amerikai bázisra, amit eddig lehetetlennek hittek

Irán két ballisztikus rakétát lőtt ki az Indiai-óceánon található Diego Garcia katonai támaszpontra – jelentette a WSJ. Bár a helyi légvédelem hatástalanította a rakétákat, az eset azért különösen figyelemre méltó, mert a katonai központ 4000 kilométerre fekszik Irántól, ami bőven meghaladja az eddig ismert 2000 kilométeres hatótávolságot.

Megosztás

Trump nem erre gondolhatott

Szombatra virradóra Irán ismét rakétatámadást indított Izrael ellen.

A közlés szerint a légvédelmi rendszerek már működésbe léptek, hogy elfogják az Iránból nemrég indított rakétákat.

A támadás jelzésértékű volt: Trump pénteki megszólalása, miszerint „megkezdődhet Amerika kivonulása a térségből” nem befolyásolta érdemben a perzsa állam fellépését. Mindez arra világít rá, hogy ha Amerika ki is vonul a Közel-Keletről, akkor egy nagyon instabil állapotban hagyja ott a régiót, ami további konfliktusokhoz vezethet.

(Forrás: Al Jazeera)

Megosztás

Irán készen áll arra, hogy átengedje a japán érdekeltségű hajókat a Hormuzi-szoroson – közölte a Kyodo japán hírügynökség Abbász Aragcsi iráni külügyminiszterre hivatkozva.

Megosztás

A Trump-kormányzat pénteken harminc napra felfüggesztette az iráni kőolaj tengeri vásárlására vonatkozó szankciókat, aminek célja az amerikai-izraeli-iráni konfliktus nyomán megugrott olajárak enyhítése. Alig több mint két hét alatt ez már a harmadik ilyen jellegű könnyítés.

Megosztás

Donald Trump azt írta, hogy fontolgatja az Egyesült Államok Irán elleni háborújának fokozatos leépítését, mivel az amerikai hadsereg „nagyon közel” áll a kitűzött célok eléréséhez.

Megosztás

Ez történt pénteken

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Zsidayval a balettben ugrálunk

A CEO nyaral, de mi Viktorral éhbérért is! Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#1

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Network on Wheels - Portfolio Sunday business ride

Network on Wheels - Portfolio Sunday business ride

2026. március 22.

Járműipar 2026

2026. március 26.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility