Kiszivárgott hírszerzési jelentés: állítólag megrendezett merényletet javasoltak Orbán Viktor ellen az oroszok
Az orosz Külföldi Hírszerző Szolgálat (SZVR) egy belső jelentésben azt javasolta, hogy rendezzenek meg egy Orbán Viktor elleni merényletet a magyar választási kampány befolyásolása érdekében. Ez a The Washington Post által ismertetett, egy európai titkosszolgálat által is hitelesített dokumentumból derül ki - állítja a The Washington Post.

Az SZVR műveleti tisztjei a győztesnek tartott stratégiát az aktív intézkedésekért felelős igazgatóságnak készített jelentésükben vázolták fel. A dokumentum szerint egy megrendezett merényletkísérlet alapvetően megváltoztatná a választási kampány teljes paradigmáját. A dokumentum szerint ezzel a közbeszédet a gazdasági-megélhetési kérdésekről az érzelmi térbe, a biztonság, állambiztonság és a politikai rendszer stabilitásának irányába lehetne terelni.

Az orosz jelentés állítólag olyan közvéleménykutatási adatokat is tartalmazott, amelyek Orbán Viktor zuhabó népszerüségét, az országban uralkodó negatív hangulatot és elégedetlenséget taglalták.

Azt nem tudni, hogy mi lett az SZVR-en belül keletkezett jelentés további sorsa.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője dezinformációnak nevezte a jelentést.

Az SZVR, valamint magyar oldalról Kovács Zoltán nem kommentálta a WP értesüléseit.

Az elmúlt hetekben elmérgesedett a viszony Ukrajna és Magyarország között: a magyar kormány azzal vádolja Ukrajnát, hogy szándékosan leállította az olcsó orosz olaj szállítását a Barátság kőolajvezetéken, amely még január végén sérült meg egy orosz dróntámadásban. Magyarország ennek mentén blokkolja az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós EU-hitelt, valamint rendszeres megbízást teljesítő pénzszállítókat is elfogott Magyarországon belül.

A magyar kormányt támogató orosz intézkedések között szerepelt egy Kreml által irányított közösségi média kampány is, amelynek célja annak az üzenetnek a felerősítése volt, hogy Orbán az egyetlen jelölt, aki képes megvédeni Magyarország szuverenitását – közölték a hírszerzési eredményekről névtelenül nyilatkozó európai biztonsági tisztviselők. A Kreml által javasolt narratívák egy részét állítólag Tigran Garibjan, a budapesti moszkvai nagykövetség orosz tanácsadó-megbízottja közvetítette magyar újságírók irányába.

