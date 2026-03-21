Kiszivárogtak a részletek: elképesztő háttéralkun dolgozik Trump csapata, ami pontot tehet az iráni háború végére

Az egyeztetésekben Jared Kushner és Steve Witkoff, Trump megbízottai vesznek részt. A háborút lezáró megállapodásnak több kulcsfontosságú területre is ki kellene terjednie. Ezek közé tartozik a Hormuzi-szoros újranyitása, az iráni dúsítotturán-készletek kérdése, valamint egy hosszú távú egyezmény megkötése Irán nukleáris programjáról. Emellett rendezni kell a ballisztikus rakéták, illetve a regionális szövetségesek támogatásának ügyét is.
Jelenleg nincs közvetlen diplomáciai kapcsolat az Egyesült Államok és Irán között. Az üzeneteket Egyiptom, Katar és az Egyesült Királyság közvetíti a felek között. Egyiptom és Katar arról tájékoztatta Washingtont és Izraelt, hogy Irán hajlandó a tárgyalásokra.
Teherán azonban rendkívül kemény feltételeket szabott: azonnali tűzszünetet, a háború újraindítását megakadályozó garanciákat, valamint kártérítést követel.
Az amerikai fél ezzel szemben hat konkrét követelést támaszt. Ezek között szerepel egy öt évre szóló moratórium az iráni rakétaprogramra, valamint az urándúsítás teljes leállítása.
Washington emellett megköveteli a tavaly az Egyesült Államok és Izrael által lebombázott natanzi, iszfaháni és fordói nukleáris létesítmények reaktorainak leszerelését,
továbbá szigorú nemzetközi ellenőrzési protokollok bevezetését a centrifugák körül. Szintén a feltételek része egy regionális fegyverzetellenőrzési egyezmény megkötése, amely legfeljebb ezer darabban maximalizálná a rakéták számát. Végül követelik a Hezbollah, a húszi lázadók és a Hamász finanszírozásának azonnali megszüntetését.
Irán a múltban többször is elutasította ezeket a feltételeket. Teherán vezetői jelezték: rendkívül nehéz egy olyan elnökkel tárgyalni, aki korábban az egyeztetések közben indított légicsapásokat. Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter szombaton indiai kollégájával is közölte az álláspontját. Kiemelte, hogy a Hormuzi-szoros helyzetének rendezéséhez az Egyesült Államoknak és Izraelnek le kell állítania a támadásokat, és garantálnia kell, hogy a jövőben sem indítja újra azokat. Trump egyelőre nem hajlandó teljesíteni az azonnali tűzszünetre vonatkozó iráni követelést. A kártérítési igényt pedig "tárgyalási alapként értelmezhetetlennek" nevezte. Egy másik amerikai tisztviselő szerint ugyanakkor a befagyasztott iráni vagyon felszabadításáról lehetne egyezkedni. Ezzel a lépéssel, megfelelő diplomáciai kommunikáció kíséretében, áthidalhatók lennének a politikai ellentétek.
A Trump-csapat jelenleg két kulcskérdés megoldásán dolgozik: meg kell találniuk a megfelelő iráni tárgyalópartnert, és ki kell választaniuk a közvetítő országot. Aragcsit az amerikai tanácsadók inkább egyfajta "faxgépnek" tekintik, nem pedig valódi döntéshozónak. Éppen ezért olyan személyt keresnek a teheráni vezetésben, aki tényleges döntési jogkörrel rendelkezik. Közvetítőként Katar lenne az ideális jelölt a gázai tárgyalások során bizonyított megbízhatósága miatt. A katariak azonban csak háttérszerepet vállalnának, a hivatalos főközvetítői pozíciót nem kívánják betölteni. A tervek szerint Witkoff és Kushner egy olyan ajánlattal indítaná a tárgyalásokat, amely nagyban hasonlít a háború kitörése előtt két nappal Genfben bemutatott feltételrendszerhez.
