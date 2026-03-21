  • Megjelenítés
Nukleáris létesítményt támadott Amerika és Izrael: hivatalos bejelentés érkezett a sugárveszélyről
Globál

Portfolio
Szombat reggel az amerikai és izraeli erők ismét támadást indítottak az iráni natanzi urándúsító létesítmény ellen. Eközben az iráni vezetés jelezte nyitottságát a diplomáciai rendezésre. Abbász Aragcsi külügyminiszter hangsúlyozta: Teherán nem csupán átmeneti tűzszünetet, hanem a fegyveres konfliktus teljes és tartós lezárását követeli - számolt be a Reuters.

A perzsa újév, a naurúz idejére időzített összehangolt csapást követően az iráni Taszním hírügynökség arról számolt be, hogy

a nukleáris komplexumban nem történt radioaktív szivárgás.

Ennek köszönhetően a környékbeli lakosság nincs veszélyben. A február végén kirobbant konfliktus óta a létesítmény már többször vált célponttá. Ez a helyzet folyamatos aggodalmat kelt a nukleáris biztonsággal kapcsolatban.

Kapcsolódó cikkünk

A fokozódó katonai feszültség ellenére Abbász Aragcsi külügyminiszter a japán Kjódó hírügynökségnek adott interjújában elmondta, hogy Irán minden olyan kezdeményezést üdvözöl, amely véget vethet a rájuk kényszerített háborúnak.

Még több Globál

A politikus ugyanakkor egyértelművé tette:

Hazája nem elégszik meg egy egyszerű fegyvernyugvással. Ehelyett átfogó békemegállapodásra törekszenek, és készek megvitatni az erre irányuló nemzetközi javaslatokat.

Az iráni diplomácia egyúttal szkeptikusan nyilatkozott Washington szándékairól. Szerinte az Egyesült Államok egyelőre nem mutat hajlandóságot a támadások leállítására,

ami hátráltatja a békefolyamatot.

Kapcsolódó cikkünk

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Zsidayval a balettben ugrálunk

A CEO nyaral, de mi Viktorral éhbérért is! Jó szórakozást!

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Network on Wheels - Portfolio Sunday business ride

Network on Wheels - Portfolio Sunday business ride

2026. március 22.

Járműipar 2026

2026. március 26.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility