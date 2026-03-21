  • Megjelenítés
Újraindultak a szállítások a kulcsfontosságú vezetéken, komoly zavarok után állhat helyre az ellátásbiztonság
Globál

Portfolio
Újraindult a szállítás azon a vezetéken, amely az iráni földgázt továbbítja Irak felé. Az ellátás néhány nappal korábban állt le a dél-parszi mezők elleni izraeli bombázás következményeként.

Az iraki villamosenergia-ügyi minisztérium szombati közlése szerint Irán újraindította a földgázszállítást Irak felé.

A gázszállítás az ígéretek napi ötmillió köbméteres volumennel folytatódik.

Az ellátás azt követően szakadt meg, hogy Izrael szerdán csapást mért Irán legnagyobb földgázmezőjére, a Dél-Parszra.

Kapcsolódó cikkünk

Irak energiaellátása nagymértékben függ az iráni gázimporttól, ez biztosítja ugyanis az ország áramtermelésének jelentős részét. A szállítás leállása komoly zavarokat okozott az iraki villamosenergia-hálózatban. A napi ötmillió köbméteres mennyiség azonban továbbra is elmaradhat a korábbi szállítási volumentől.

Még több Globál

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Zsidayval a balettben ugrálunk

A CEO nyaral, de mi Viktorral éhbérért is! Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg?

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Network on Wheels - Portfolio Sunday business ride

Network on Wheels - Portfolio Sunday business ride

2026. március 22.

Járműipar 2026

2026. március 26.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility