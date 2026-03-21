Valami különös történik Ukrajnában: sorra veszíti el legmodernebb harci gépeit Oroszország, videó is kering a kilövésről
Az orosz légierővel jó viszonyt ápoló FighterBomber Telegram-csatorna bejelentette egy Mi-8-as katonai helikopter elvesztését, amelyet nagyon úgy néz ki, hogy ismételten egy drón szedett le. Ez már két napon belül a második veszteség.

Az ukrán erők pénteken FPV-drónnal lelőttek egy orosz Ka-52-es helikoptert a Donyeck megyei Pokrovszknál. Az esetről videófelvétel is készült, amelyen a földbe csapódott „Alligator” lángoló maradványai láthatóak.

Ez volt az első ismert eset, amikor egy harci helikoptert FPV-drónnal lőttek le,

ezzel párhuzamosan pedig a második ismert eset, amikor helikoptert a levegőben drónnal semmisítettek meg a háború során. 

Ilyen rakétatámadás még nem volt: Irán új szintre lépett, miközben Amerika és Izrael nukleáris létesítményt bombázott - Híreink az iráni háborúról szombaton

Újraindultak a szállítások a kulcsfontosságú vezetéken, komoly zavarok után állhat helyre az ellátásbiztonság

Kiszivárgott hírszerzési jelentés: állítólag megrendezett merényletet javasoltak Orbán Viktor ellen az oroszok

Szombatra virradóra azonban a Fighterbomber egy újabb gép, ezúttal egy Mi-8-as elvesztését jelentette be. Bár posztjában a nyugalmazott pilóta arról írt, hogy a körülmények egyelőre ismeretlenek, a bejegyzés többi része teljes egészében a modern(ebb) orosz forgószárnyas csapásmérő helikopterek hiányos elektronikus harcászati rendszereiről szól. Feltételezhető, hogy a csatornát szerkesztő ex-pilóta szerint az ukrán fegyveres erők

ismételten drón segítségével semmisítették meg az orosz forgószárnyast.

Vagyis két napon belül két méregdrága harci gépet is elveszített Moszkva.

Ez is érdekelhet
Váratlan fordulat: Irán olyan távolságból mért csapást egy amerikai bázisra, amit eddig lehetetlennek hittek
Ilyen rakétatámadás még nem volt: Irán új szintre lépett, miközben Amerika és Izrael nukleáris létesítményt bombázott - Híreink az iráni háborúról szombaton
Bejelentette Irán: elkezdik szétbombázni a világ üdülőhelyeit – Turistaközpontok és szórakozóhelyek kerülnek támadás alá
