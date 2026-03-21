Valami különös történik Ukrajnában: sorra veszíti el legmodernebb harci gépeit Oroszország, videó is kering a kilövésről

Az orosz légierővel jó viszonyt ápoló FighterBomber Telegram-csatorna bejelentette egy Mi-8-as katonai helikopter elvesztését, amelyet nagyon úgy néz ki, hogy ismételten egy drón szedett le. Ez már két napon belül a második veszteség.

Az ukrán erők pénteken FPV-drónnal lelőttek egy orosz Ka-52-es helikoptert a Donyeck megyei Pokrovszknál. Az esetről videófelvétel is készült, amelyen a földbe csapódott „Alligator” lángoló maradványai láthatóak.

A Russian Ka-52 is burning on the ground after an emergency landing caused by a strike from an FPV drone of the 59th Separate Assault Brigade. pic.twitter.com/QY2n8Vu2G0 https://t.co/QY2n8Vu2G0 — Saint Javelin (@saintjavelin) March 20, 2026

Ez volt az első ismert eset, amikor egy harci helikoptert FPV-drónnal lőttek le,

ezzel párhuzamosan pedig a második ismert eset, amikor helikoptert a levegőben drónnal semmisítettek meg a háború során.

Szombatra virradóra azonban a Fighterbomber egy újabb gép, ezúttal egy Mi-8-as elvesztését jelentette be. Bár posztjában a nyugalmazott pilóta arról írt, hogy a körülmények egyelőre ismeretlenek, a bejegyzés többi része teljes egészében a modern(ebb) orosz forgószárnyas csapásmérő helikopterek hiányos elektronikus harcászati rendszereiről szól. Feltételezhető, hogy a csatornát szerkesztő ex-pilóta szerint az ukrán fegyveres erők

ismételten drón segítségével semmisítették meg az orosz forgószárnyast.

Vagyis két napon belül két méregdrága harci gépet is elveszített Moszkva.

