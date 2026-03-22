A fenyegetett sziget hadserege felkészült: bármikor jöhet a nagyhatalom támadása

A politikus kijelentette, hogy felkészülten várják az Egyesült Államok bármilyen agresszióját. A téma a napokban felerősödött, mivel Donald Trump amerikai elnök és kormánya egyre határozottabban beszél a sziget vezetésének leváltásáról.

A hadseregünk mindig felkészült. Sőt, mostanában is készül a katonai agresszió lehetőségére Országunk történelmileg mindig is készen állt arra, hogy nemzetként mozgósítson katonai agresszió esetén

– hangsúlyozta a külügyminiszter-helyettes.

Azt is elmondta ugyanakkor, hogy ezt távoli dolognak képzelték korábban, ugyanakkor naivitás lenne nem felkészülniük a lehetséges támadásra. Ezek a kijelentések nem sokkal Trump elmélkedése után érkeztek, abban a sziget „elfoglalását” vetette fel. Kifejezetten „megtiszteltetés lenne számára”, ha ő lehetne az az elnök, aki elfoglalhatná Kubát.

Washington és Havanna között 1959 óta tart a feszültség, akkor a szocialista forradalmár eszméket hirdető Fidel Castro került hatalomra a szigeten. A közeli Egyesült Államok ezt rossz néven veszi, ezért az elmúlt hat és fél évtizedben folyamatosan visszatérő téma volt a rezsim megbuktatása. Trump ezt a szigetre helyezett nyomás maximalizálásával érné el, jelenleg súlyos gazdasági problémák vannak az országban az olajhiány miatt. Egyes hangok

azt is remélik a Fehér Házban, hogy a blokád hatására a rezsim magától összeomlik majd.

