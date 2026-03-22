A politikus kijelentette, hogy felkészülten várják az Egyesült Államok bármilyen agresszióját. A téma a napokban felerősödött, mivel Donald Trump amerikai elnök és kormánya egyre határozottabban beszél a sziget vezetésének leváltásáról.
A hadseregünk mindig felkészült. Sőt, mostanában is készül a katonai agresszió lehetőségére Országunk történelmileg mindig is készen állt arra, hogy nemzetként mozgósítson katonai agresszió esetén
– hangsúlyozta a külügyminiszter-helyettes.
Azt is elmondta ugyanakkor, hogy ezt távoli dolognak képzelték korábban, ugyanakkor naivitás lenne nem felkészülniük a lehetséges támadásra. Ezek a kijelentések nem sokkal Trump elmélkedése után érkeztek, abban a sziget „elfoglalását” vetette fel. Kifejezetten „megtiszteltetés lenne számára”, ha ő lehetne az az elnök, aki elfoglalhatná Kubát.
Washington és Havanna között 1959 óta tart a feszültség, akkor a szocialista forradalmár eszméket hirdető Fidel Castro került hatalomra a szigeten. A közeli Egyesült Államok ezt rossz néven veszi, ezért az elmúlt hat és fél évtizedben folyamatosan visszatérő téma volt a rezsim megbuktatása. Trump ezt a szigetre helyezett nyomás maximalizálásával érné el, jelenleg súlyos gazdasági problémák vannak az országban az olajhiány miatt. Egyes hangok
azt is remélik a Fehér Házban, hogy a blokád hatására a rezsim magától összeomlik majd.
Címlapkép forrása: Elise Swain/Getty Images
A fenyegetett sziget hadserege felkészült: bármikor jöhet a nagyhatalom támadása
Washington elérheti célját.
Amerika tétlenkedése helyzetbe hozza a legnagyobb riválisát, de Pekingnek van egy komoly katonai problémája
Át kell alakítani az eddig stratégiát.
Régiós startup hubbá válhat Budapest? - Az ördög a részletekben rejlik
A hazai ökoszisztéma sajnos több sebből is vérzik.
Komoly arculcsapás érheti Moszkvát: kútba eshet a hatalmas Szu-57-es vadászgépüzlet
Kihátrálhat a nagyhatalom.
Ijesztő videót villantott a Forradalmi Gárda: ha ez igaz, nagy bajban lehet Amerika és Izrael
Egyelőre sok a homályos részlet.
Magyar cég eladása külföldi befektetőnek: FDI-bejelentés, határidők, kockázatok
Jelentős változás következett be 2025. második félévében a Magyarországon befektetni kívánó külföldi vállalkozások - és így a nekik eladni kívánó, magyarországi cégek magyar vagy kü
Szavazz ránk, hátha nyerünk a Klasszison
Idén is indul a HOLD a Klasszis díjátadón, három kategóriában tudsz ránk szavazni: a legjobb alapkezelő, a legjobb portfóliómenedzser és a legjobb feltörekvő portfóliómenedzser esetén... T
Kiterjeszthetik az Otthon Startot a külföldön dolgozókra?
Orbán Viktor és Panyi Miklós Facebook oldalán is olyan üzenet jelent meg, ami alapján kiterjeszthetik az Otthon Start programot a külföldön dolgozókra is. Ez olyan érdeklődők számára jelent
Az AI kivágja a karrierlétra alsó fokait
Hogyan lesznek tapasztalt szakemberek, ha a betanulók feladatait átveszi az AI? Feje tetejére állhat a munkaerőpiac. A szellemi munkát végző pályakezdők már most érezhetik az AI hatását, öt
Így tudsz közbelépni, ha elindult a behajtás ellened
Egy régi tartozás, egy váratlan levél - és már indul is a végrehajtás. Sokan csak akkor kapnak észbe, amikor már tiltják a fizetést vagy inkasszózzák a számlát. Pedig a folyamat nem egyik
Zsidayval a balettben ugrálunk
A CEO nyaral, de mi Viktorral éhbérért is! Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast,
Lassan annyi robot dolgozik az Amazonnál, mint élő ember
Az Amazonnál évek óta stagnál a munkavállalói létszám, míg a robotok brutálisan gyarapodnak. Ez nem egyedi sztori, hanem trend. Évek óta hallgatom, hogy a ChatGPT elveszi a 
"Repülő" komppal forradalmasítja közlekedését Stockholm
2024-ben Stockholmban teszteltek először egy hidrofil kompot, ami egy friss jelentés szerint akár 94 százalékkal képes csökkenteni a károsanyag-kibocsátást, ráadásul
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Leállt a globális repülés szívcsakrája: hogy fogunk utazni a következő hónapokban?
Dubaj, Doha, Abu-Dzabi üresen álló szuperrepterei a pénteki Checklistben.
Kilőtt a gázár: mi lesz a magyar rezsiárakkal, ha sokáig ezen a szinten marad?
Főleg a cégeknek kell tartaniuk a magas áraktól.
A teljes hazai benzin- és dízelkészletet felszabadították – Megtudtuk, mekkora a baj
Három lábon áll a magyarországi ellátás.