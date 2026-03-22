  • Megjelenítés
Amerika tétlenkedése helyzetbe hozza a legnagyobb riválisát, de Pekingnek van egy komoly katonai problémája
Globál

Portfolio
A washingtoni Brookings Intézet friss elemzése szerint az Egyesült Államoknak határozottabb választ kell adnia Kína Tajvan elleni szürkezónás tevékenységére. Az eddigi amerikai passzivitás ugyanis aláássa a hosszú távú elrettentést és a szövetségesek felé mutatott hitelességet a térségben - számolt be a Taiwan News.

David Sacks, az intézet kutatója szerint

Washington és Tajpej eddig nem dolgozott ki egységes stratégiát Kína szürkezónás nyomásgyakorlásának kezelésére.

Peking felismerte, hogy kihasználhatja a két fél eltérő megközelítését. Így anélkül fokozhatja a Tajvanra nehezedő nyomást, hogy komolyabb amerikai reakciótól kellene tartania. A "Paint it black" címet viselő tanulmány fő tétele szerint ha az Egyesült Államok továbbra is tétlenül nézi Kína lépéseit, regionális partnerei egyre megbízhatatlanabbnak fogják tartani. Mindeközben Peking fokozatosan fejleszti a tengeri blokádhoz és a korlátozott katonai műveletekhez szükséges képességeit. Sacks szerint

az Egyesült Államoknak el kell fogadnia a rövid távú eszkalációs kockázat növekedését a Tajvani-szoros térségében fennálló hosszú távú elrettentés megőrzése érdekében.

Még több Globál

Ehhez koordináltabb, kreatívabb és láthatóbb fellépésre van szükség gazdasági, katonai és diplomáciai téren egyaránt. Ennek célja, hogy Kína számára egyértelművé váljon: a szürkezónás kényszerítés nem marad következmények nélkül.

A tanulmány konkrét katonai lépéseket is javasol. Ezek közé tartozik további Typhoon rakétaütegek telepítése a térségbe, valamint a szabad hajózást biztosító tengeri műveletek (FONOP) gyakoriságának növelése. Emellett indítványozza az amerikai tengerészgyalogos parti ezredek és a Japán Önvédelmi Haderő közös kiképzéseinek nyilvánossá tételét. Sacks szerint különösen hatásos lenne, ha a Tajvan szomszédságában fekvő Mijako-szigeteken tartanának közös hadgyakorlatokat.

Diplomáciai téren a tanulmány azt javasolja, hogy az Egyesült Államok közvetlenebbül kösse össze a tágabb kétoldalú kapcsolatokat Kína Tajvani-szorosban folytatott tevékenységével.

Példaként szigorúbb exportellenőrzéseket és szankciókat említ azon kínai vállalatokkal szemben, amelyek részt vesznek a tajvani kapcsolatokról szóló törvényben (Taiwan Relations Act) rögzített "békés megoldás" elvével ellentétes akciókban. Sacks hangsúlyozza: egy Tajvan elleni nyílt katonai támadást jelenleg elsősorban az tart vissza, hogy Peking nem bízik eléggé a saját fegyveres győzelmében. Az amerikai stratégiának éppen ezt a bizonytalanságot kell fenntartania és erősítenie. A szürkezónás műveletek megválaszolatlanul hagyása viszont pontosan az ellenkezőjét eredményezi.

Címlapkép forrása: Ezra Acayan/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Zsidayval a balettben ugrálunk

A CEO nyaral, de mi Viktorral éhbérért is! Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#1

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Network on Wheels - Portfolio Sunday business ride

Network on Wheels - Portfolio Sunday business ride

2026. március 22.

Járműipar 2026

2026. március 26.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Durva átrendeződés indult a nyugati autóiparban, Magyarország lehet ennek az egyik legnagyobb nyertese
Máris megjött Irán válasza Trump ultimátumára!
Újraindultak a szállítások a kulcsfontosságú vezetéken, komoly zavarok után állhat helyre az ellátásbiztonság
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility