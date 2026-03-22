Amerika tétlenkedése helyzetbe hozza a legnagyobb riválisát, de Pekingnek van egy komoly katonai problémája

David Sacks, az intézet kutatója szerint

Washington és Tajpej eddig nem dolgozott ki egységes stratégiát Kína szürkezónás nyomásgyakorlásának kezelésére.

Peking felismerte, hogy kihasználhatja a két fél eltérő megközelítését. Így anélkül fokozhatja a Tajvanra nehezedő nyomást, hogy komolyabb amerikai reakciótól kellene tartania. A "Paint it black" címet viselő tanulmány fő tétele szerint ha az Egyesült Államok továbbra is tétlenül nézi Kína lépéseit, regionális partnerei egyre megbízhatatlanabbnak fogják tartani. Mindeközben Peking fokozatosan fejleszti a tengeri blokádhoz és a korlátozott katonai műveletekhez szükséges képességeit. Sacks szerint

az Egyesült Államoknak el kell fogadnia a rövid távú eszkalációs kockázat növekedését a Tajvani-szoros térségében fennálló hosszú távú elrettentés megőrzése érdekében.

Ehhez koordináltabb, kreatívabb és láthatóbb fellépésre van szükség gazdasági, katonai és diplomáciai téren egyaránt. Ennek célja, hogy Kína számára egyértelművé váljon: a szürkezónás kényszerítés nem marad következmények nélkül.

A tanulmány konkrét katonai lépéseket is javasol. Ezek közé tartozik további Typhoon rakétaütegek telepítése a térségbe, valamint a szabad hajózást biztosító tengeri műveletek (FONOP) gyakoriságának növelése. Emellett indítványozza az amerikai tengerészgyalogos parti ezredek és a Japán Önvédelmi Haderő közös kiképzéseinek nyilvánossá tételét. Sacks szerint különösen hatásos lenne, ha a Tajvan szomszédságában fekvő Mijako-szigeteken tartanának közös hadgyakorlatokat.

Diplomáciai téren a tanulmány azt javasolja, hogy az Egyesült Államok közvetlenebbül kösse össze a tágabb kétoldalú kapcsolatokat Kína Tajvani-szorosban folytatott tevékenységével.

Példaként szigorúbb exportellenőrzéseket és szankciókat említ azon kínai vállalatokkal szemben, amelyek részt vesznek a tajvani kapcsolatokról szóló törvényben (Taiwan Relations Act) rögzített "békés megoldás" elvével ellentétes akciókban. Sacks hangsúlyozza: egy Tajvan elleni nyílt katonai támadást jelenleg elsősorban az tart vissza, hogy Peking nem bízik eléggé a saját fegyveres győzelmében. Az amerikai stratégiának éppen ezt a bizonytalanságot kell fenntartania és erősítenie. A szürkezónás műveletek megválaszolatlanul hagyása viszont pontosan az ellenkezőjét eredményezi.

