Drámai szám bukkant elő: az iszlamista rezsim durván elkéri az árát az engedékenységnek

Egy iráni törvényhozó arról nyilatkozott, hogy Teherán mintegy 2 millió dollárt kér minden egyes áthaladó hajótól a kulcsfontosságú szorosnál. Mindez azt jelentheti, hogy a rezsim egy teljesen újfajta megközelítést akar alkalmazni a jövőben a Hormuzi -szorosnál. Mindez egyben azt is jelenheti, hogy az ország pénzügyi túlélése érdekében „kreatív” módszereket fog bevezetni, ám ezzel lassan megnyílhat a kulcsfontosságú átjáró. Ez ugyanakkor csak nagyobb mennyiséget fog a világpiacnak jelenteni, de jelentős árcsökkenést nem, mivel az iszlamista rezsim által beszedett összeg jelentősen növeli az árakat.

Alaeddin Boroudzserdi, a parlament nemzetbiztonsági bizottságának tagja a következőket mondta a jelenségről:

Mivel a háborúnak költségei vannak, természetesen ezt kell tennünk, és tranzitdíjat kell szednünk a Hormuzi-szoroson áthaladó hajóktól

– emelte ki, majd hozzátette, szerinte ez a lépés az iszlamista rezsim tekintélyét mutatja.

A kijelentés valamelyest reflektálhat Donald Trump amerikai elnök azon fenyegetésére, amely szerint Teheránnak 48 órája van megnyitni az átjárót a hajóforgalom előtt, különben radikális következményeket lengetett be.

