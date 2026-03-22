Eldurvult az üzengetés: az egész régiót sötétbe borulhat, ha ezt meglépik

Folyamatosan szólalnak meg az amerikai és az iráni politika legfontosabb személyei, amelyben a közelgő súlyos támadásokra hívják fel a figyelmet. Mindez azt jelentheti, hogy az eddig csak óvatosan támadott energetikai infrastruktúrára is csapásokat mérnének a jövőben. Teherán azzal fenyeget, hogy amennyiben az amerikai támadások ténylegesen a kulcsfontosságú létesítményeit fogja érni, akkor az egész régió megérzi a választ.
Maszúd Peszeskján iráni elnök így fogalmazott:
A Hormuzi-szoros mindenki előtt nyitva áll, kivéve azokat, akik megsértik a földünket... a fenyegetések és a terror csak erősíti az egységünket. Határozottan szembeszállunk a csatatéren felmerülő eszelős fenyegetésekkel
– hangsúlyozta.
A hadsereg szóvivője, Ebrahim Zolfagari több lehetséges forgatókönyvet felvázolt:
- Lezárják teljesen a Hormuzi-szorost. Akkor jöhet a megnyitása ennek, amikor újjáépítik az erőműveiket.
- Célba veszik Izrael energetikai infrastruktúráját.
- A régió egészében minden amerikai részesedésű vállalatot megtámadnak.
- Azokban az országokban is legitim célpontnak fogják venni az energetikai infrastruktúrát, ahol amerikai katonai bázisok vannak.
Az iráni Iszlám Forradalmi Gárda Hadtest (IRGC) kijelentette, hogy az iráni erőművek megtámadására teljesen lezárják a Hormuzi-szorost. Mohammad Bagher Halibaf, az iráni parlament elnöke hosszútávú következményeket lengetett be:
Arégió kritikus infrastruktúráját, valamint az energia- és olajinfrastruktúráját legitim célpontoknak fogják tekinteni, és visszafordíthatatlanul meg fogják semmisíteni, az olajárak pedig hosszú ideig emelkedni fognak
– mondta.
Az Egyesült Államok tisztviselői is egymás után szólalnak meg a helyzetben. Mike Waltz, az Egyesült Államok ENSZ-nagykövete például kijelentette, hogy Donald Trump amerikai elnök nem fogja hagyni, hogy Teherán beváltsa a fenyegetését. Kijelentette, hogy
ez nála vörös vonalnak számít, és „nem hagyja”, hogy a lépéssel „túszul ejtse a világot”.
A hangnem valóban durvának tűnhet, ugyanakkor ki kell emelni, hogy a konfliktus első pillanataitól kezdve hasonlóan kemény fenyegetéseket fogalmaztak meg a felek. Irán a konfliktus kezdeti szakaszától célba vett számos térségi energetikai létesítményt, olaj- és gázmezőket, LNG-ipari telepeket. Az sem jelent kirívó újdonságot, hogy a Hormuzi-szorosban lényegében semmi nem mehet át, az elmúlt hetekben már ezt a gyakorlatot követték, mindössze néhány „baráti” hajónak engedték az áthaladást, a legfrissebb hírek szerint vaskos összegekért. Az Egyesült Államok eddig viszont kifejezetten óvakodott az iszlamista rezsim energetikai létesítményeit támadni, néhány esetben már sor került ilyenre. A jelentősebb akciókért viszont Izrael volt a felelős, ami ki is váltott az amerikai politikai elit rosszallását. Az eszkaláció viszont az eddigieknél is súlyosabb válságot eredményezhet a globális energiapiacon.
Címlapkép forrása: Christopher Pike/Getty Images
Szavazz ránk, hátha nyerünk a Klasszison
Idén is indul a HOLD a Klasszis díjátadón, három kategóriában tudsz ránk szavazni: a legjobb alapkezelő, a legjobb portfóliómenedzser és a legjobb feltörekvő portfóliómenedzser esetén... T
Zsidayval a balettben ugrálunk
A CEO nyaral, de mi Viktorral éhbérért is! Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast,
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?