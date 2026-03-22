Ijesztő videót villantott a Forradalmi Gárda: ha ez igaz, nagy bajban lehet Amerika és Izrael

A közösségi médiában kezdett el terjedni az iráni Iszlám Forradalmi Gárda Hadtest (IRGC) videója, ami valósnak tűnik.

Napvilágot látott egy felvétel, amely szerint az Irán képes a légvédelmükkel kiszúrni az Egyesült Államok és/vagy Izrael vadászgépeit. A videón az látható, hogy a rezsim által működtetett légvédelmi rendszerrel célba vesznek egy éppen küldetést teljesítő F-15-ös vadászgépet. A helyszínről azt írták, hogy az a Hormuzi-szoros közelében van. A felvételen nem látható, hogy a légvédelem működésbe lépne, így nem biztos, hogy a felvételen látható vadászbombázót támadás érte volna. A jelentés szerint zajlik az információk hitelesítése.

The IRGC published footage showing their air defences targeting a US/Israeli F-15 fighter jet near Hormuz Island off the coast of southern Iran. The video does not show an interception, and the IRGC stated that they are trying to https://t.co/f55Vw5z5WW — AMK Mapping (@AMK_Mapping_) March 22, 2026

Az elmúlt napokban a közvéleményt egy amerikai F-35-ös ötödik generációs vadászgép lelövéséről szóló hírek tartották lázban. Akkor ehhez hasonlóan egy felvétel jelent meg a nyilvánosság lőtt, amelyen az elfogás is látható, amit követően a jármű kényszerleszállást hajtott végre. A TWZ arról adott hírt, hogy ezt az értesülést a Pentagon is megerősítette nekik. Az esettel kapcsolatban egyelőre még sok részlet ismeretlen, ezért minden kétséget kizáróan nem igazolható a történet.

A február 28-án kirobbanó konfliktusban az Egyesült Államok eddig három F-15-ös vadászgépet veszített, ezek Kuvaitban baráti tűz áldozati lettek.

A típust Izrael és az Egyesült Államok is előszeretettel veti be a műveletekhez, különösen a nagy hatótávolsága miatt. A fejlemények ugyanakkor azt mutatják, hogy Irán légvédelmi rendszerei még veszélyt tudnak jelenteni a légi járművekre, annak ellenére, hogy a támadás első napjaiban a szinte teljes pusztításról érkeztek hírek.

