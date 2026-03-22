Kiderült az igazság a rejtélyes támadásról: amerikai csúcsfegyver csapódott a lakónegyedbe, hiába fogták Iránra

A március 9-i hajnali robbanás a bahreini főváros, Manáma közelében fekvő Szitra szigetén, a Mahazza negyedben történt az Irán elleni háború tizedik napján.
A helyi hatóságok szerint harminckét ember sebesült meg, köztük gyermekek is, néhányan pedig súlyos állapotba kerültek. Kezdetben Bahrein és Washington is iráni dróncsapásként kommunikálta az esetet. Az amerikai Középső Parancsnokság (CENTCOM) a támadás napján az X-en azt közölte, hogy egy iráni drón csapódott be a lakónegyedbe.
A Middlebury Nemzetközi Tanulmányok Intézetének három kutatója, Sam Lair, Michael Duitsman és Jeffrey Lewis professzor nyílt forrású adatok és kereskedelmi műholdfelvételek alapján vizsgálta az esetet.
Közepes vagy nagy bizonyossággal arra a következtetésre jutottak, hogy
a robbanást okozó rakétát valószínűleg egy amerikai üzemeltetésű Patriot-üteg indította.
Ez az egység a Mahazza negyedtől mintegy hét kilométerre délnyugatra, Riffa városában található. A kutatók megállapították, hogy az indítóállás jellemzői, például a védőfalak, a burkolatlan utak és az állandó épületek hiánya a régióban lévő amerikai Patriot-állásokra utalnak, és eltérnek a bahreini hadsereg saját ütegeitől. A Reuters az elemzést két fegyverzeti szakértőnek, valamint egy Patriot-rendszerekkel foglalkozó kutatónak is megmutatta, akik nem vitatták a levont következtetéseket.
Bahrein egy szombaton kiadott nyilatkozatban elismerte a Patriot rakéta szerepét. Ugyanakkor azt állították, hogy a fegyver sikeresen elfogott egy iráni drónt a levegőben, és a keletkezett kár nem közvetlen becsapódásból származott.
Az elemzés szerint azonban a károk eloszlása és iránya másra utal.
Mivel a negyed felett semmilyen bizonyíték nem támasztotta alá egy drón jelenlétét, sokkal valószínűbb, hogy a robbanást a Patriot rakéta harci részének és el nem égett hajtóanyagának detonációja okozta. A kutatók nem zárták ki teljesen, hogy a rakéta egy alacsonyan repülő drónt vett célba. Kiemelték azonban: ha ez így is történt,
"felelőtlen elfogási kísérlet volt, mivel szövetséges civilek életét és otthonát veszélyeztette egy sűrűn lakott övezetben".
Sem Bahrein, sem az Egyesült Államok nem mutatott be bizonyítékot arra vonatkozóan, hogy iráni drón tartózkodott volna az incidens helyszínén. A Reuters szintén nem tudta független forrásból igazolni a drón jelenlétét vagy hiányát. A Pentagon a Középső Parancsnoksághoz irányította a sajtó kérdéseit, ahonnan azonban nem érkezett válasz. Egy magas rangú amerikai tisztviselő csupán annyit közölt, hogy az amerikai hadsereg "soha nem vesz célba civileket", de a Patriot rakéta bevetésére vonatkozó konkrét kérdéseket érdemben nem kommentálta.
Az eset rávilágít a drónok elleni védekezés egyik alapvető dilemmájára. A sokkal drágább és nagyobb pusztító erejű légvédelmi rakéták bevetése az olcsó drónok ellen nemcsak rendkívül költséges, hanem lakott területek közelében súlyos járulékos károkat is okozhat. Eközben a bahreini légvédelem ugyanezen az éjszakán nem tudta megakadályozni a szitrai olajfinomító elleni csapásokat sem. Ennek következtében a létesítmény üzemeltetője órákkal később vis maior helyzetet hirdetett. A Human Rights Watch nemzetközi jogvédő szervezet dokumentumai szerint Bahreinben a háború alatt több embert is letartóztattak azért, mert a közösségi médiában a támadásokról készült videókat osztottak meg.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
