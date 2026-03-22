Olyan rakétát villantottak az oroszok, amire egyelőre nincs meg Ukrajna válasza

Az ukrán katonai hírszerzés (HUR) adatai szerint az Izdelije-30 cirkálórakétát először 2025 végén vetették be Ukrajnában. A fegyver pusztító erejét idén márciusban egy harkivi lakóépület elleni csapás mutatta meg, amelyben tizenegy ember vesztette életét. A rakétát az orosz Zvezda Tervezőiroda fejlesztette ki. Ez a vállalat a 2022 óta nyugati szankciókkal sújtott KTRV rakétaipari vállalatcsoport része.
Az új fegyver nem a nulláról készült. A HUR értékelése szerint a H-35U hajó elleni rakéta pirotechnikai szelepes pneumatikus rendszerét alkalmazza. Emellett a H-101, H-55 és H-555 cirkálórakétáknál használt AKU-5M repülőgépes indítómechanizmussal szerelték fel.
A fegyver három méteres szárnyfesztávolsággal, 800 kilogrammos robbanófejjel és legalább 1500 kilométeres hatótávolsággal rendelkezik.
A "Kometa-M12" jelzésű, zavarásvédett műholdas navigációs rendszere mellett amerikai, svájci, kínai és holland alkatrészeket is tartalmaz. A harkivi csapásnál talált külföldi komponensek egy része 2023-ban készült.
Az Izdelije-30 lényegében a H-101 cirkálórakéta továbbfejlesztése. Bár hatótávolsága rövidebb, nagyjából kétszer akkora hasznos terhet képes szállítani, mint a 400 kilogrammos robbanófejű H-101. Anatolij Hrapcsinszkij tartalékos légierős tiszt, egy elektronikai hadviselési rendszereket gyártó vállalat igazgatóhelyettese szerint Oroszország régóta kereste az ideális megoldást. A cél a költségek csökkentése volt, miközben növelik a robbanófejek méretét. A H-101 hatótávolsága ugyan meghaladja a 2500 kilométert, de jellemzően 700 kilométeres távolságon belül vetették be. Ez a gyakorlat rendkívül költséges megoldásnak bizonyult.
A legfontosabb változás, hogy az Izdelije-30 nemcsak olyan hadászati bombázókról indítható, mint a Tu-95MSZ vagy a Tu-160. Harcászati repülőgépekről, például a Szu-34-ről, a Szu-30SZM-ről és a Szu-35Sz-ről is bevethető. Ez alapvető problémát jelent az ukrán légvédelem számára. Az indításig ugyanis gyakorlatilag lehetetlen megállapítani, hogy egy harcászati gép nagy hatótávolságú rakétát vagy rövidebb hatótávú, frontvonalbeli csapásmérő fegyvert hordoz-e. Andrij Haruk ukrán hadtörténész rámutatott, hogy a harcászati repülőgépeket könnyebb elrejteni a repülőtereken, és nehezebb nyomon követni őket. Ezzel szemben a hatalmas hadászati bombázók már a felkészülési szakaszban észlelhetők. Bár a harcászati gépek csak egy-két rakétát hordozhatnak, számban jóval felülmúlják a hadászati bombázókat az orosz légierő állományában.
Ez a váltás nem előzmény nélküli. Oroszország korábban a H-59 cirkálórakétát is hasonló koncepció alapján fejlesztette tovább a H-69 változattá. Ezt a típust 2024-ben rendszeresítették, és szintén harcászati repülőgépekről indítható. A fegyver hatékonyságát a Tripillja hőerőmű elleni csapás bizonyította 2024 áprilisában. A folyamatot jelentősen felgyorsította az ukrán biztonsági szolgálat (SZBU) "Pókháló" elnevezésű hadművelete. Ennek során 2025-ben több mint negyven orosz repülőgépet találtak el orosz területen. Az SZBU szerint ezzel a kulcsfontosságú repülőtereken állomásozó, cirkálórakétákat hordozó bombázók 34 százalékát ütötték ki, mintegy 7 milliárd dolláros kárt okozva. Haruk ugyanakkor hozzátette, hogy az Izdelije-30 lelövése valószínűleg nem nehezebb feladat, mint más cirkálórakétáké. Ukrajna számára
továbbra is a ballisztikus rakéták elfogása jelenti a valódi, sokszor megoldatlan kihívást.
